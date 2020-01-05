Yerli araca ‘lise’ desteği Milli Eğitim Bakanlığı yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği verecek. TOGG fabrikasının kurulacağı Bursa’daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Elektrikli Araçlar” dalı açılacak. Bu bölüm gelecek eğitim yılında itibaren LGS’yle öğrenci alacak.

Aybike Eroğlu 05 Ocak 2020, 04:00 Yeni Şafak