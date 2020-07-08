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Hayat Yeşim Salkımdan maske üreticileri ile ilgili skandal sözler Kral çıplak artık
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Yeşim Salkım'dan maske üreticilerine hakaret: #TerbiyesizYeşimSalkım başlığı Twitter'da ilgi gördü

Yeşim Salkım'dan maske üreticileri ile ilgili skandal sözler: Kral çıplak artık

Herkesin maske üretim işine girdiğini iddia eden Yeşim Salkım "İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık." diyerek küfür etti. #TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede sosyal medyada üst sıralara tırmandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeşim Salkım'ın sosyal medyada yayınlanan videosu büyük tepki çekti.
Yeşim Salkım'ın sosyal medyada yayınlanan videosu büyük tepki çekti.

Yeşim Salkım tepki çeken söz konusu videoda herkesin maske üretim işine girdiğini iddia etti.

Yeşim Salkım "İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık" dedi. Salkım'ın bu sözlerin ardından kullandığı skandal sözler ise büyük tepki çekti.

  • #TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede Twitter'da ilk sıralara yerleşti.

MEHMETÇİĞE KLAVYE DELİKANLISI DEMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı döneminde ''Savaşa hayır'' sözleriyle tepki çeken Salkım, kendisiyle bu konuda tartışan bir kişiye ''klavye delikanlısı'' demiş, o kişinin ise operasyon bölgesinden yeni dönen bir Mehmetçik olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeşim Salkım astsubaya hakaret etti: Hadi lan oradan klavye delikanlısı
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Yeşim Salkım astsubaya hakaret etti: Hadi lan oradan klavye delikanlısı

Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu: Asker olduğunu bilmek zorunda değilim
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