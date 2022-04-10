Yıldız Holding yeni sergi salonunu Konuşan Yazılar sergisi ile açtı

Her yıl Ramazan ayında geleneksel İslam sanatlarının en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl da Ramazan’ı özel bir sergiyle karşıladı. Kuruluşundan bu yana kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlamayı ilke edinen Yıldız Holding, İslam Eserleri koleksiyonunda bulunan 145 eseri “Konuşan Yazılar” isimli sergide bir araya getirdi.
4 Nisan’da kapılarını açan sergide Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükûti, Yusuf Simîn Kalem, Ref’et Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi ünlü hattatların imzasını taşıyan birbirinden değerli hüsn-i hat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. “Konuşan Yazılar”, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde bulunan yeni Yıldız Holding Sergi Salonu’nda yıl boyunca 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak gezilebilecek.