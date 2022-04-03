Yıldız Holding’in koleksiyondan seçmeler Akaretler’de

Yıldız Holding, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Artweeks@Akaretler etkinliğinde özel bir sergiyle yer alıyor.

Sanat koleksiyonundaki eserleri gerek Yıldız Holding Sergi Salonu’nda gerekse farklı sanat etkinliklerinde ziyaretçilerin beğenisine sunan Yıldız Holding, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Artweeks@Akaretler etkinliğinde özel bir sergiyle yer alıyor. 30 Mart’tan itibaren ziyarete açılan “Yıldızlar Geçidi” isimli sergi, gofretlerden bisküvilere, çikolatalardan krakerlere kadar unutulmaz ürünlerin usta sanatçılar elinden çıkmış yorumlamalarını içeriyor.

Ahmet Güneştekin, Burhan Doğançay, Ebru Döşekçi, İhsan Oturmak, Laurence Jenkell, Melis Ağazat ve Natalia Stuyk’un eserlerinin yer aldığı “Yıldızlar Geçidi” sergisi, çocukluğumuzun renklerini, lezzetlerini ve kokularını yeniden canlandırırken, Yıldız Holding’in 1944’te Ülker markasıyla başlayan yolculuğunu da sanat yoluyla anlatıyor.

“Yıldızlar Geçidi” sergisi, 30 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler No:12 adresindeki Artweeks@Akaretler etkinliği kapsamında ücretsiz olarak gezilebiliyor.