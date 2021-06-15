Hayat Yoksa Ben Kıskanç Mıyım?
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Yoksa Ben Kıskanç Mıyım?

Mizahtan beslenen hareketli öyküsü, çılgın tiplemeleri ve matrak çizimleriyle okurunu daha ilk sayfalarından içine çekmeyi başaran bu aşırı komik kitap, paylaştığı yaratıcı iletişim önerileri ve ilham verici fikirlerle de zihinleri uyanık tutuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yoksa Ben Kıskanç Mıyım?
Ben Kıskanç mıyım?, Hanzade Servi, Tudem Yayınları

Dijital çağın çocuklarına okumayı sevdiren “Su Günlükleri” serisinin ikinci kitabı Ben Kıskanç mıyım?, Tudem Edebiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Hanzade Servi’nin neşeli anlatımı ve Ali Benice’nin ele avuca sığmayan resimleriyle kahkahayı garantileyen “Su Günlükleri serisi” mizahtan beslenen hareketli öyküsüyle günümüz çocuklarının ekran bağımlılığına kısa ve tatlı bir ara verdiriyor. Su Hoşeda EnMutlu adında on bir yaşındaki bir kızın delidolu günlük yazılarını sayfalarına taşıyan bu eğlenceli seri; aile bağları, arkadaşlık, okul hayatı gibi konulara eğilirken hem güldürüyor hem de düşündürüyor.Kıskançlık duygusunu arkadaş ve kardeş ilişkileri ekseninde enine boyuna irdeleyen Ben Kıskanç mıyım?, kendini tanıma ve içindeki potansiyeli fark etme hususunda okurlara önemli öneriler sunuyor; başkalarının gözünde küçük düşme ve utanma endişelerinin yersizliğine vurgu yapıyor. Mizahtan beslenen hareketli öyküsü, çılgın tiplemeleri ve matrak çizimleriyle okurunu daha ilk sayfalarından içine çekmeyi başaran bu aşırı komik kitap, paylaştığı yaratıcı iletişim önerileri ve ilham verici fikirlerle de zihinleri uyanık tutuyor.

Ben Kıskanç mıyım?

Hanzade Servi

Resimleyen: Ali Benice

Tudem Yayınları

208 sayfa

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