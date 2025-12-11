Yeni Şafak
Yonca Evcimik'ten skandal sözler: Köpek sesi duymak istemiyorlarmış ben de çocuk sesi istemiyorum

Yonca Evcimik'ten skandal sözler: Köpek sesi duymak istemiyorlarmış ben de çocuk sesi istemiyorum

07:32 11/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yonca Evcimik
Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik'in katıldığı bir programda sarf ettiği sözler gündeme geldi. Evcimik, 'Köpek sesi duymak istemiyorlarmış ben de çocuk sesi duymak istemiyorum' ifadelerini kullandı. Sadece 2 sene içinde köpek saldırısı yüzünden 10 kişi öldü, 2 bin kişi yaralandı.

Çılgın Bediş dizisiyle ünlenen oyuncu Yonca Evcimik katıldığı programda akla ziyan ifadeler kullandı. Başıboş köpeklerden rahatsız olan vatandaşlara sözlü saldırıda bulunan Evcimik, "Köpek sesi duymak istemiyorum diyorlar. Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Koşan çocuğunun. Uyduruyorum şu an, örnek veriyorum. Ben de o gürültüden hoşlanmıyorum belki." dedi.


Yonca Evcimik'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.



2024'TE YAYINLANAN KORKUNÇ RAPOR!

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2022 yılından itibaren Temmuz 2024'e kadar toplam 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı.


2022 yılından itibaren hayvana çarpma sonucu 2 bin 666 trafik kazası kayıtlara geçti. 37 kişi ise bu kazalarda hayatını kaybetti. Kazaların 1078’i 2022 yılında, 1091’i 2023 yılında, 497’si ise 2024’ün ilk 7 ayında gerçekleşti.


Yola çıkan hayvanların neden olduğu bu kazalarda, 2022 yılında 14 kişi hayatını kaybetti, 1579 kişi yaralandı. 2023 yılında 15 kişi hayatını kaybetti, 1598 kişi yaralandı. 2024 yılının ilk 7 ayında ise 8 kişi hayatını kaybetti, 726 kişi yaralandı.





