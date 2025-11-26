Köpeği yangın çıkınca kaçtı: Bulana 50 bin lira ödül verecek





﻿'ADIYLA YAŞASIN DİYE ADINI DA 'YAŞAR' KOYDUK'





Küçüksille, "Bulana vermek üzere 50 bin lira ödül koyduk. Adına çok duyarlı. Hem mavi tasması hem de gri pire tasması var. Çok arayan oluyor. Çocuklar da arıyor, ödül cazip geliyor. Kapı kapı geziyorum. Daha fazla desteğe ihtiyacım var. Belki de biri sevdi, aldı. Kendini sevdiren bir köpekti, biri alıp bahçesine bağlamış olabilir. Ne olur, yerini bilen ya da gören varsa haber versin. Hep, 'Yaşar benim sınavım' diyordum. Onunla sınav vermeye devam ediyorum. Pandemi döneminde, 2021 yılı başlarında sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda, bağış toplayıp dağda bayırda sokak köpeklerini polisten izin alarak besliyorduk. Ahmetbeyli tarafında besleme yaparken onu buldum. O zaman 4 aylıktı. Gençlik hastalığı vardı. Aldık, tedavi ettirdik, 'Sahiplendiririz belki' dedik. Ama çoktan bağ kurulmuştu. Adıyla yaşasın diye adını da 'Yaşar' koyduk. Onu o kadar çok sevgiye boğduk ki bir sokak köpeği ama çok özel bir köpekti. Nasıl bir travmayla yangından kaçtı acaba diye düşünüyorum. Oradan kaçan köpekleri görüyoruz, hepsi travmalı" dedi.