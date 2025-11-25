Kontrolsüz beslemek yasak

İstanbul’da sokak köpeklerini kontrolsüz bir şekilde beslemek yasaklandı. İstanbul Valiliği, “Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında” başlıklı bir genelge yayımladı. Genelgede, 5 Kasım 2025'te gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda kent genelindeki sahipsiz hayvan çalışmalarının değerlendirildiği ifade edildi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILMALI

Genelgede, İstanbul genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla alan tahsisi yapıldığı belirtilerek, projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin gecikmeden tamamlanması gerektiği vurgulandı. Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon çalışmalarının da hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin mevzuata uygun şekilde ve ivedilikle yapılması istendi.

HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN

İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan kararın hatırlatıldığı genelgede, haşere ve kemirgen popülasyonundaki artış, çevresel kirlilik ve ekolojik denge bozulmaları, halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek risklere yer verilirken özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

SORUMLULUK YEREL YÖNETİMLERDE

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenilen yazı, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can, mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.







