İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Artık yasaklandı

İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesinin yasaklandığını duyurdu. Genelgede, özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park ve bahçeler ile yol kenarları ve çocuk oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye izin verilmeyeceği belirtildi.
İstanbul Valiliği "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında" başlıklı bir genelge yayımladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemlerin düzenlendiği yerel yönetimlere görev ve sorumlulukların verildiğinin hatırlatıldığı genelgede 05 Kasım 2025 tarihinde İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nın yapıldığı kent genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.
Genelgede şu ifadelere yer verildi: