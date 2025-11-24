Yeni Şafak
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Artık yasaklandı

10:4524/11/2025, Pazartesi
IHA
Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemeye müsaade edilmeyecek
İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesinin yasaklandığını duyurdu. Genelgede, özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park ve bahçeler ile yol kenarları ve çocuk oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye izin verilmeyeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında" başlıklı bir genelge yayımladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahipsiz hayvanlara yönelik iş ve işlemlerin düzenlendiği yerel yönetimlere görev ve sorumlulukların verildiğinin hatırlatıldığı genelgede 05 Kasım 2025 tarihinde İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nın yapıldığı kent genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi, 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."



