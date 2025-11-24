İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde. İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,57 seviyesine geriledi. Peki, İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları.
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 24 Kasım itibariyle yüzde 19,57'ye geriledi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50,05 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 1,7 ile Kazandere oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
- Ömerli barajı 17,34
- Darlık barajı 28,49
- Elmalı barajı 50,05
- Terkos barajı 21,97
- Alibey barajı 12,19
- Büyükçekmece barajı 21,65
- Sazlıdere barajı 19,35
- Istrancalar barajı 21,72
- Kazandere barajı 1,7
- Pabuçdere 3,61