İstanbul Güngören'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

14:5523/11/2025, Pazar
DHA
İstanbul Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının çatı katında çıktı.


Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler çatı izolasyonuna sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

