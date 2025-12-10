Başakşehir’de sitenin güvenlik görevlisine sahipli köpek saldırdı: Bu kez pitbull değil Golden cinsi köpek parçaladı

Kolundaki kesik yaklaşık 4,5 santim. Kemiğe kadar. Altlarında diş izleri var. Kolun alt tarafından kapsa tamamen kasları koparacak. Site, güvenlikli bir site. Nasıl oluyor da bu saldırgan köpekleri serbest bırakabiliyorlar? Hastanede işlemleri bittikten sonra emniyet güçlerine şikayette bulunduk. Şu anda hemen hemen her gün hastaneye götürüyoruz. Pansuman için. Bu site sakini hakkında davacıyız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.







