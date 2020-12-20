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Hayat Youtubeun en çok kazananı sadece 9 yaşında bir çocuk Yıllık geliri dudak uçuklattı
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​Youtube'un en çok kazananı sadece 9 yaşında bir çocuk: Yıllık geliri dudak uçuklattı

Youtube'un en çok kazananı sadece 9 yaşında bir çocuk: Yıllık geliri dudak uçuklattı

Forbes dergisi 2020 yılında Youtube'un en çok kazananlarını açıkladı. Zirvede oyuncak videoları çeken 9 yaşındaki Ryan Kaji yer aldı. Ryan Kaji üç yıldır en çok kazanan isimler listesindeki birinciliğini koruyor.

Haber Merkezi Diğer
Ryan Kaji
Ryan Kaji

Forbes dergisinin yayınladığı listeye göre üst üste üçüncü yılda da YouTube'un en çok kazananı değişmedi. 9 yaşındaki Ryan Kaji, üç yıldır olduğu gibi 2020 yılında da YouTube'dan en çok para kazanan isim oldu. Kaji'nin siteden elde ettiği gelir 29,5 milyon dolar (225 milyon TL) olarak açıklandı.

41,7 MİLYON ABONESİ VAR

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Ryan, ailesinin girişimiyle 2015'te videolar çekerek kanalında yayınlamaya başladı. 'Ryan'ın Dünyası' (Ryan's World) adı verilen kanal, küçük çocuğa ait 9 kanaldan biri. Kanalın 41,7 milyon abone ve 12,2 milyar izlenme sayıları dikkat çekiyor. YouTube'da ağırlıklı olarak oyuncak incelemeleri yapan Ryan'ın bir televizyon kanalında kendine ait programı da bulunuyor.

  • İşte YouTube'da en çok kazanan 10 kanalın sahibi:
  • 1. Ryan Kaji – 29,5 milyon dolar
  • 2. Mr Beast – 24 milyon dolar
  • 3. Dude Perfect – 23 milyon dolar
  • 4. Rhett and Link – 20 milyon dolar
  • 5. Markiplier - 19,5 milyon dolar
  • 6. Preston Arsement – 19 milyon dolar
  • 7. Nastya – 18,5 milyon dolar
  • 8. Blippi - 17 milyon dolar
  • 9. David Dobrik - 16 milyon dolar
  • 10. Jeffrey Lynn Steininger - 15 milyon dolar

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