Yücel Arzen’in Anneler Günü bestesi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, “Anneler Günü” için beste yaptı. Yücel Erzen Hacıoğulları’nın bestesini yaptığı “Zalime Boyun Eğme-Asla Köle Olma” adlı ninninin sözleri şöyle: “Ninnilerin balası / Dağda yatar babası / Semalarda kuş gibi / Uçup gezer anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Yüce dağın tepesi / Oba kurmuş dedesi / Bir ak şahan tüyünden / İp eğirir ninesi / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Ninnilerin balası / Çölde gezer babası / Bin kez uyanır her gece / Süt verirmiş anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Dağda katır derisi / Kiriş olur gön olmaz / Hür atanın balası / Sürgün olur köle olmaz / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni.”