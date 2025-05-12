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Yücel Arzen’in Anneler Günü bestesi

Yücel Arzen’in Anneler Günü bestesi

04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yücel Arzen
Yücel Arzen

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, “Anneler Günü” için beste yaptı. Yücel Erzen Hacıoğulları’nın bestesini yaptığı “Zalime Boyun Eğme-Asla Köle Olma” adlı ninninin sözleri şöyle: “Ninnilerin balası / Dağda yatar babası / Semalarda kuş gibi / Uçup gezer anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Yüce dağın tepesi / Oba kurmuş dedesi / Bir ak şahan tüyünden / İp eğirir ninesi / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Ninnilerin balası / Çölde gezer babası / Bin kez uyanır her gece / Süt verirmiş anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni / Dağda katır derisi / Kiriş olur gön olmaz / Hür atanın balası / Sürgün olur köle olmaz / Ninni yavrum… Ninni yavrum… Ninni.”


#Yücel Arzen
#AK Parti
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