Yükselen değer film afişleri

Artizan Sanat, “Kitaptan Perdeye Film Afişleri” sergisiyle Türk Sineması Araştırmaları (TSA) arşivinden özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Türk sinemasında bugüne kadar çekilen edebiyat uyarlaması filmlerin üslubunun yansımalarının görüleceği sergi, bugün 18:00’de açılacak. Açılışın ardından saat 19:00’da, sinema yazarı Tuba Deniz moderatörlüğünde, Türk sinema tarihi alanında duayen isim Burçak Evren ile sinemamızın edebiyat uyarlamaları ve afişler üzerine bir söyleşi gerçekleşecek. Kendisinin de Türk sinema afişleri seçkisi olan Evren’e afiş koleksiyonlarını sorduk. Bugün yüzlerce kişinin sinema afiş koleksiyonuyla uğraştığını söyleyen Evren, Türkiye’nin her yerinden fanatikleri olduğunu vurguladı. Evren, “Bu afişler müzayedelerde hatırı sayılır paralara satılıyor. Belki de geçmişe duyulan Yeşilçam özlemini giderecek tek şey afişler. Biraz nostalji, biraz merak biraz da onlara sahip olma gibi bir duygu, afişlerin çok büyük bir değer olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu beni de şaşırtıyor” dedi.

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Bu sergide de Türk sinemasının edebiyat uyarlaması afişleriyle bir konsept yaptıklarını belirten Evren, uyarlamaların Türk sinemasının belki de hiç tükenmeyen kaynağı olduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Özgün senaryolar birbirine benzeyince, sinemamız bir can simidi gibi çoğunlukla popüler edebiyatın peşine düştü. İlk defa Atıf Yılmaz keşfetti bunu, daha sonra gerisi geldi. Ama ben yine de Türk sinemasının edebiyatımızdan gereği gibi yararlandığını düşünmüyorum. Çoğunlukla ticari açıdan kendisine gişe getirecek melodram türü eserleri yansıttığı için belli romancıların eserleriyle kalınmış. Bu kadarı bile en azından kitap okumayan geniş kitlelere romanları görüntü yoluyla okutma gibi bir işlevi de üstlendiği için sinema belki de işlevini yerine getirmiştir diyebilirim.”

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