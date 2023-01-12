Hayat Yükselen değer film afişleri
KÜLTÜR SANAT

Yükselen değer film afişleri

Artizan Sanat, “Kitaptan Perdeye Film Afişleri” sergisiyle Türk Sineması Araştırmaları (TSA) arşivinden özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Türk sinemasında bugüne kadar çekilen edebiyat uyarlaması filmlerin üslubunun yansımalarının görüleceği sergi, bugün 18:00’de açılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yükselen değer film afişleri
​Artizan Sanat, “Kitaptan Perdeye Film Afişleri” sergisiyle Türk Sineması Araştırmaları (TSA) arşivinden özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Artizan Sanat, “Kitaptan Perdeye Film Afişleri” sergisiyle Türk Sineması Araştırmaları (TSA) arşivinden özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Türk sinemasında bugüne kadar çekilen edebiyat uyarlaması filmlerin üslubunun yansımalarının görüleceği sergi, bugün 18:00’de açılacak. Açılışın ardından saat 19:00’da, sinema yazarı Tuba Deniz moderatörlüğünde, Türk sinema tarihi alanında duayen isim Burçak Evren ile sinemamızın edebiyat uyarlamaları ve afişler üzerine bir söyleşi gerçekleşecek. Kendisinin de Türk sinema afişleri seçkisi olan Evren’e afiş koleksiyonlarını sorduk. Bugün yüzlerce kişinin sinema afiş koleksiyonuyla uğraştığını söyleyen Evren, Türkiye’nin her yerinden fanatikleri olduğunu vurguladı. Evren, “Bu afişler müzayedelerde hatırı sayılır paralara satılıyor. Belki de geçmişe duyulan Yeşilçam özlemini giderecek tek şey afişler. Biraz nostalji, biraz merak biraz da onlara sahip olma gibi bir duygu, afişlerin çok büyük bir değer olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu beni de şaşırtıyor” dedi.

Bu sergide de Türk sinemasının edebiyat uyarlaması afişleriyle bir konsept yaptıklarını belirten Evren, uyarlamaların Türk sinemasının belki de hiç tükenmeyen kaynağı olduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Özgün senaryolar birbirine benzeyince, sinemamız bir can simidi gibi çoğunlukla popüler edebiyatın peşine düştü. İlk defa Atıf Yılmaz keşfetti bunu, daha sonra gerisi geldi. Ama ben yine de Türk sinemasının edebiyatımızdan gereği gibi yararlandığını düşünmüyorum. Çoğunlukla ticari açıdan kendisine gişe getirecek melodram türü eserleri yansıttığı için belli romancıların eserleriyle kalınmış. Bu kadarı bile en azından kitap okumayan geniş kitlelere romanları görüntü yoluyla okutma gibi bir işlevi de üstlendiği için sinema belki de işlevini yerine getirmiştir diyebilirim.”

Bu kitaplar ücretsiz: Kızılay yayınlarıyla da ruhları iyileştirecek
HAYAT
Bu kitaplar ücretsiz: Kızılay yayınlarıyla da ruhları iyileştirecek
Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.
Bu kitaplar ücretsiz

Bu kitaplar ücretsiz

​Kızılay yayınlarıyla da ruhları iyileştirecek.
En büyük destek paketi

En büyük destek paketi

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak
Meclis çözmezse son söz milletin

Meclis çözmezse son söz milletin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.
Hakimi CHP'den mi bulacağız

Hakimi CHP'den mi bulacağız

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.
Fransa'dan tedavi için Türkiye'ye

Fransa'dan tedavi için Türkiye'ye

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

40 esir takas edilecek

40 esir takas edilecek

​Rusya ve Ukrayna Ankara'da anlaştı.
Tesla Türkiye'yi istiyor

Tesla Türkiye'yi istiyor

​Bakan Varank Silikon Vadisi'ne gitti.
Sıfır ve ikinci el oto mercek altında

Sıfır ve ikinci el oto mercek altında

​Denetim için müfettişler devrede.
Bulgaristan terörist Gölge'yi teslim etti

Bulgaristan terörist Gölge'yi teslim etti

​Bombacıyı hangi ülkeye kaçırdınız?
Antalya'yı fırtına vurdu

Antalya'yı fırtına vurdu

​Ağaçlar devrildi yollar göle döndü.
Harry kuyruğu

Harry kuyruğu

​Prensin kitabı ilk gün 400 bin sattı.
Memur ve emekli maaş artışları yasalaştı

Memur ve emekli maaş artışları yasalaştı

​​TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Küçük kız sahilde buldu

Küçük kız sahilde buldu

​'Hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.