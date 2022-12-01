'Yunus Çocuk' 2 Aralık'ta sinemalarda

Bir yunus tarafından büyütülen bir çocuğun hikayesini konu alan Yunus Çocuk filmi, 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona giriyor.

Yönetmenliğini Mohammed Kheirandish'in yaptığı film ile "sadece Hollywood yapar” önyargısı da kırılıyor.

Filmin ses kadrosunda, Burak Sergen, Esra Bilgiç, Yetkin Dikinciler, Özge Yağız, Ali Nuri Türkoğlu gibi isimler yar alıyor.

FİLMİN HİKAYESİ

Uçak kazası sonucu denize düşen küçük bir bebek, yunuslar tarafından bulunur. Anne yunus Nana onu yavrusu gibi, yavrusu Kartopu da kardeşi gibi görür. Bir yunus olduğunu sanan ve onlar gibi davranmaya çalışan çocuğun hayatı, Kartopuʼnun onu su altında bulduklarını ağzından kaçırmasıyla tamamen değişir.

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Balıklardan farklı olduğunu hissetmesine rağmen bir türlü durumu tam olarak anlamlandıramayan Yunus Çocuk, Kartopu ve Nanaʼnın ailesi olmadığını öğrenince gerçek annesini merak eder ve annesini arama serüveni başlar.