Hayat Yüreği çocuk kalanlara masallar
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Yüreği çocuk  kalanlara masallar

Çocukların biricik dostu hayvanlarla empati kuracakları harika bir başka kitap ise Behiç Ak imzasını taşıyor. Günışığı Yayınları arasında çıkan “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” adlı kitapta yazar doğayı ve hayvanları yok etmek isteyenleri eleştirirken küçük bir çocuğun buna karşı duran masum yüreğine de göz kırpıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayvan Masalları ve Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları isimli kitaplar
Hayvan Masalları ve Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları isimli kitaplar

ASLI GÜL

Kitap fuarının vefalı dostları çocuklar için yayınevleri birbirinden güzel kitaplar hazırladı.Biz de sizin için derledik. Arden Yayıncılık Bolivya’dan Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir köşesinden derlenen birbirinden ilginç hayvan masalları sunuyor, öte yandan savaşı ve göçü bambaşka açılardan, çocukların diliyle çocuklara anlatıyor. “Masallarla Dolu Bir Yıl” ve “Çocuklar İçin Shakespeare Öyküleri”nin ardından gelen ve yine yazar Angela McAllister’in kaleminden çıkan büyük boy, ciltli kitapta 50 mitolojik öykü, efsane ve fabl bir araya toplanmış. Amerikan yerlilerinden Hint bilgelerine, onlarca farklı kültürün halk masallarının ve efsanelerinin izlerini süren kitapta, Kır Kurdu’ndan Viskaça’ya, Emu’dan Firavun Faresi’ne hiç tanımadığımız hayvanlarla da tanışma fırsatı buluyoruz. Ghandi “Bu dünyada gerçek barışa ulaşmak istiyorsak, işe çocuklarla başlamalıyız” der. Arden, iki kitapla birden Ghandi’ye selam gönderiyor. “Bir Damla Bal”da bir hiç yüzünden birbirine düşen iki komşu köyün evrensel ve tüm zamanlara ait bir hikâyesi var. Kafkasya’nın en parlak ozanlarından biri, aynı zamanda bir masal anlatıcısı olan Hovhannes Tumanyan “Bir Damla Bal”ı yaklaşık 100 yıl önce kaleme almış. Hâlâ taptaze bu yüzyıllık masalda, kavgaya, kıtlığa, göçlere, savaşlara yol açan nedir, diye soruyor yazar. Kitabı Emine Bora resimledi. “Benim Adım Mülteci Değil” adlı kitap ise savaşı ve göçü, küçük bir oğlan çocuğunun yolculuğu üzerinden anlatıyor. Bu yolculuk, küçük okurlara ve ebeveynlerine, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan çocukların toptancı bir bakışla, yalnızca “mülteci” olarak damgalanamayacağını hatırlatıyor. Birlikte yaşamaya dair, sevgi ve empati dolu bu öyküyü yazan ve resimleyen Kate Milner, Victoria ve Albert Müzesi’nin İllüstrasyon Ödülü’ne layık görülmüş.

BİR GÜN KAYBOLUNCA

Çocukların biricik dostu hayvanlarla empati kuracakları harika bir başka kitap ise Behiç Ak imzasını taşıyor. Günışığı Yayınları arasında çıkan “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” adlı kitapta yazar doğayı ve hayvanları yok etmek isteyenleri eleştirirken küçük bir çocuğun buna karşı duran masum yüreğine de göz kırpıyor. Kahramanımız okul ödevleriyle yıldızı barışmasa da doğayı ve hayvanları seven iyi kalpli bir çocuk. Amcası onu avcı yapmak istese de o hiçbir canlıya zarar vermek istemez. Çıktıkları bir doğa gezisinde kaybolunca kendini hayvanların dünyasında bulur. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Ak’ın kitabı oldukça akıcı bir dille yazılmış.

EĞLENEREK ÖĞRENİN

Gelgelelim bilime meraklı çocuklara. “Batmaz” denen Titanic, daha ilk seferinde nasıl okyanusun sularına gömüldü? Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak görülen Rodos Heykeli neden yerle yeksan oldu? İtalyan mimarisinin en sıradışı örneklerinden Pisa Kulesi eğer düzgün dursaydı, bugünkü kadar ünlü olabilir miydi? TUDEM Yayınları arasında çıkan Destansı Mühendislik Faciaları adlı kitap sayesinde, mühendislik hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebileceksiniz. İngiliz yazar Sean Connolly tarafından kaleme alan kitap öğrenirken eğlendiriyor üstelik harika çizimler var.

ABDden yeni terör koridoru

ABD'den yeni terör koridoru

ABD ​petrol bahanesiyle yeni bir terör koridoru hayal ediyor.
Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Öldürmeyi iyi bilirsiniz

​ABD'nin kısa tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu.
500 kişiyi daha attı

500 kişiyi daha attı

​CHP'deki işçi kıyımı geleneğine Adana da katıldı.
Borcu kapat<br>yeni proje üret

Borcu kapat
yeni proje üret

​Erdoğan'dan AK Partili başkanlara talimat geldi.
NSO<br>skandalı büyüyor

NSO
skandalı büyüyor

​İsrail Whatsapp ile 20 ülkeyi izlemiş.
DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ'lı terörist ​örgütün kirli yüzünü ortaya koydu.

60 yıl da<br>olsa buradayız

60 yıl da
olsa buradayız

​Diyarbakır'daki evlat nöbeti 2 aydır sürüyor.
Vekili rehin alacaklardı

Vekili rehin alacaklardı

​İki DHKP-C'li için 39 yıl hapis cezası istendi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Selam sana oğlum

Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyanın güç haritası değişiyor

Dünyanın güç haritası değişiyor

Suyollarında ABD hakimiyetini bitirecekler.
Rumlar hızla silahlanıyor

Rumlar hızla silahlanıyor

​Rumlar iki modern devriye gemisi için Fransızlarla görüşüyor.
İran Van’da kamyonet üretecek

İran Van’da kamyonet üretecek

​İran'ın otomotiv devi Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Fitch Türkiye <br>kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray <br>azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.