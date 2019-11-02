Yüreği çocuk  kalanlara masallar

ASLI GÜL

Kitap fuarının vefalı dostları çocuklar için yayınevleri birbirinden güzel kitaplar hazırladı.Biz de sizin için derledik. Arden Yayıncılık Bolivya’dan Yeni Zelanda’ya dünyanın dört bir köşesinden derlenen birbirinden ilginç hayvan masalları sunuyor, öte yandan savaşı ve göçü bambaşka açılardan, çocukların diliyle çocuklara anlatıyor. “Masallarla Dolu Bir Yıl” ve “Çocuklar İçin Shakespeare Öyküleri”nin ardından gelen ve yine yazar Angela McAllister’in kaleminden çıkan büyük boy, ciltli kitapta 50 mitolojik öykü, efsane ve fabl bir araya toplanmış. Amerikan yerlilerinden Hint bilgelerine, onlarca farklı kültürün halk masallarının ve efsanelerinin izlerini süren kitapta, Kır Kurdu’ndan Viskaça’ya, Emu’dan Firavun Faresi’ne hiç tanımadığımız hayvanlarla da tanışma fırsatı buluyoruz. Ghandi “Bu dünyada gerçek barışa ulaşmak istiyorsak, işe çocuklarla başlamalıyız” der. Arden, iki kitapla birden Ghandi’ye selam gönderiyor. “Bir Damla Bal”da bir hiç yüzünden birbirine düşen iki komşu köyün evrensel ve tüm zamanlara ait bir hikâyesi var. Kafkasya’nın en parlak ozanlarından biri, aynı zamanda bir masal anlatıcısı olan Hovhannes Tumanyan “Bir Damla Bal”ı yaklaşık 100 yıl önce kaleme almış. Hâlâ taptaze bu yüzyıllık masalda, kavgaya, kıtlığa, göçlere, savaşlara yol açan nedir, diye soruyor yazar. Kitabı Emine Bora resimledi. “Benim Adım Mülteci Değil” adlı kitap ise savaşı ve göçü, küçük bir oğlan çocuğunun yolculuğu üzerinden anlatıyor. Bu yolculuk, küçük okurlara ve ebeveynlerine, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan çocukların toptancı bir bakışla, yalnızca “mülteci” olarak damgalanamayacağını hatırlatıyor. Birlikte yaşamaya dair, sevgi ve empati dolu bu öyküyü yazan ve resimleyen Kate Milner, Victoria ve Albert Müzesi’nin İllüstrasyon Ödülü’ne layık görülmüş.

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BİR GÜN KAYBOLUNCA

Çocukların biricik dostu hayvanlarla empati kuracakları harika bir başka kitap ise Behiç Ak imzasını taşıyor. Günışığı Yayınları arasında çıkan “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” adlı kitapta yazar doğayı ve hayvanları yok etmek isteyenleri eleştirirken küçük bir çocuğun buna karşı duran masum yüreğine de göz kırpıyor. Kahramanımız okul ödevleriyle yıldızı barışmasa da doğayı ve hayvanları seven iyi kalpli bir çocuk. Amcası onu avcı yapmak istese de o hiçbir canlıya zarar vermek istemez. Çıktıkları bir doğa gezisinde kaybolunca kendini hayvanların dünyasında bulur. Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Ak’ın kitabı oldukça akıcı bir dille yazılmış.

EĞLENEREK ÖĞRENİN

Gelgelelim bilime meraklı çocuklara. “Batmaz” denen Titanic, daha ilk seferinde nasıl okyanusun sularına gömüldü? Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak görülen Rodos Heykeli neden yerle yeksan oldu? İtalyan mimarisinin en sıradışı örneklerinden Pisa Kulesi eğer düzgün dursaydı, bugünkü kadar ünlü olabilir miydi? TUDEM Yayınları arasında çıkan Destansı Mühendislik Faciaları adlı kitap sayesinde, mühendislik hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebileceksiniz. İngiliz yazar Sean Connolly tarafından kaleme alan kitap öğrenirken eğlendiriyor üstelik harika çizimler var.