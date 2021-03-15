Yusuf Aziz’in Büyük Günü

BİLGE AKGÜN

“Yağmur eski bir ninni gibi Cenne şehrinin üzerine tatlı tatlı yağıyordu. Yusuf Aziz ise uykusu kaçmış, yatağında bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Uykusunu kaçıran ise beyninin içinde fırıl fırıl dönüp dolaşan, yüreğinin pıt pıt ettirip duran bir şeydi.” cümleleriyle açılan Büyük Gün, okuru sarıp sarmalayan sıcacık bir kitap. Gülçin Durman’ın kaleme aldığı, Afra Elif’in resimlediği hikaye, ninesiyle birlikte yaşayan Yusuf Aziz’in çocuk kalbini hızlandıran korkuları ve endişeleriyle başlıyor. Hem yetim hem öksüz olan Yusuf Aziz’in hayatını ise dünyanın öbür ucundan çıkıp gelen hiç beklemediği bir yabancı kökten değiştiriyor.

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BİR GERÇEKMİŞ, BİR KURGUYMUŞ

Gülçin Durman’ın sıcak ve samimi anlatımı hikayenin başarısını ortaya koyan önemli unsurlarından birisi. Afra Elif’in çizimleri ise oldukça ilham verici. Bir çocuk kitabında bu iki unsurun iyi olması minik okurlar için bulunmaz nimet. Gerçek hayattan alınan ilginç bilgiler bu kitapta bir kurgunun içinde verilmiş. Böylece hikayeyi okuyanlar hem kurgunun büyülü dünyasında yolculuk yapıyor hem de dünyanın başka bir köşesindeki gerçek mekanlarla ilgili bilgi sahibi oluyor. Yazar gerçek bilgileri kitabın en sonunda vererek okurlarına bir nevi gerçeğin kurguya olan katkısını da göstermiş oluyor.

HAYAT BİR YARIŞ MI?

Hemen her kitapta olduğu gibi girişte Gülçin Durman’ın biyografisiyle karşılaşıyorsunuz. Önce “Yeğeni Beyza’ya masal anlatarak çocuk edebiyatının kapısını aralayan yazar, kuşları, bulutları ve çocukları çok seviyor...” cümlelerini okuyor, kitap bittiğinde ise Beyza’yı dinlediği güzel masallar için biraz kıskanıyor, hikayenin kahramanı Yusuf Aziz için içten içe seviniyor, hayatın hiç beklemediğiniz bir anda getireceği sürprizleri düşünüp hayallere dalıyorsunuz.

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Oturduğunuz yerden sizi Afrika’ya, Timbuktu Kütüphanesi’ne kadar götüren Büyük Gün, çocuklarını hayata bir yarışmaya hazırlar gibi hazırlayan anne-babaların da mutlaka bakması gereken bir kitap. Tüm çocukların tutkuyla bağlanacakları bir yeteneklerinin olmasının kazanılan tüm yarışlardan daha kıymetli olduğunu alttan alta fısıldayan hikayeyi hem ebeveynlerin hem de çocukların iyi dinlemesi gerekiyor.

Gülçin Durman’ı pek çoğunuz büyükler için yazdığı hikayelerinden tanıyorsunuzdur. Hikayeleri “Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden” adıyla 2019 yılında Dergah Yayınları arasında okurla buluşmuştu. Güçlü bir kalemi olan ve hikayeleriyle okurunu kendi dünyasına çeken Durman, bu defa çocuklar için yazmış. Çocukların dünyasına girebilmek için güçlü bir kaleme ihtiyaç olduğunu bir kez daha Durman okurlarına ispatlıyor.