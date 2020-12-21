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Yuvalama tarifi: Yuvalama nasıl yapılır?

Antep yöresinin şaheseri: Yuvalama

Kış ayları hazır gelmişken içinizi ısıtacak bir tarife ne dersiniz. Antep yöresine ait yemeğimizin adı yuvalama. Süresi biraz uzun olsa da her anına değecek bir tat. Hazırlama aşamasında sadece çekilmiş pirinç ve kıymaların minik minik köfteler halini alması sizi biraz uğraştıracak. Sonrası ise mükemmel bir lezzet. Peki yuvalama tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz sizlerle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yuvalama.
Yuvalama.

Yapımı pek kolay olmayan bu tarifi tattığınızda ne kadar değdiğini anlayacaksınız. Her davet veya özel gününüzde gönül rahatlığıyla yapacağınız bu lezzetli çorbamızın yapımına geçelim artık. Kolay gelsin...

Yuvalama.

Yuvalama tarifi için malzemeler

Yuvalaması İçin 400 Gram Pirinç

300 Gram Yağsız Çiğ Köftelik Kıyma

Yeteri Kadar Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Karabiber

1 Adet Yumurta

Çorbası İçin

750 Gram Kuzu İncik

1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut

3 Su Bardağı Süzme Yoğurt

1 Adet Yumurta

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

1 Tatlı Kaşığı Toz Nane

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

Yuvalama.

Yuvalama yapılışı

Kemikli eti ve nohudu tencereye alın, üzerini örtecek kadar suyla yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine kemiğin köpükleri çıkınca kevgir yardımıyla alın ki rengi berrak olsun. Pirinçleri bıçaklı mutfak robotunda ya da havanda un ufak edene kadar çekin. Toz tarhana gibi olacak. Çekilmiş pirinci, kıymayı ve kalan malzemeleri yoğurma kabında 5 dakika yoğurun. Ellerinizi sürekli zeytinyağı ile yağlayarak nohuttan küçük bilyeler şeklinde yuvarlayın, delikli bir süzgece alın.

Pişen nohut ve eti kevgirle bir tabağa alın. Yuvalamanın olduğu süzgece sıcak su gezdirip sallayın ve kaynayan kemik suyuna atıp 10 dakika pişirin. Bu esnada yumurta ve süzme yoğurdu balon telle çırpın. Tuzunu kontrol edin ve pişen yuvalamaya nohut ile etleri tekrar ilave edin. Yavaş yavaş kaynamakta olan yuvalama suyundan birkaç kepçe yoğurda karıştırarak ilave edin. Sonra yoğurdun hepsini tencereye ilave edin ve karıştırmayı bırakmayın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın.Ayrı bir yerde tereyağını kızdırın ve naneyi içine atıp altını kapatın. Servis sırasında yuvalamanın üzerinde gezdirin.

Yuvalama.

Yuvalama kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

1 saat 30 dakikada hazırlanan yuvalama 2 saatte pişer.

Yuvalamanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan yuvalamanın kalorisi 222,7.

Yuvalama yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yuvalama için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 79,75 lira.

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