Yuvalama, zengin lezzet ve besleyiciliğiyle özellikle kış aylarında tercih edilen bir yemektir. Yuvalama, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Yuvalama nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça basittir. Yuvalama tarifi için genellikle kadayıf, ceviz içi, süt, şeker ve tereyağı kullanılır. Yuvalama hazırlanışı sırasında kadayıflar öncelikle kızartılır, ardından süt ve şeker karışımında haşlanır. Daha sonra ceviz içi eklenerek yuvalar şekillendirilir. Yuvalama malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle özel günlerde sofralarınızı süsleyen yuvalama, hem görüntüsü hem de lezzetiyle damakları şenlendirir.

Yuvalama tarifi için malzemeler

Yuvalaması İçin 400 Gram Pirinç

300 Gram Yağsız Çiğ Köftelik Kıyma

Yeteri Kadar Tuz

1 Tatlı Kaşığı Toz Karabiber

1 Adet Yumurta

Çorbası İçin

750 Gram Kuzu İncik

1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut

3 Su Bardağı Süzme Yoğurt

1 Adet Yumurta

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

1 Tatlı Kaşığı Toz Nane

2 Çorba Kaşığı Tereyağı





Yuvalama yapılışı

Kemikli eti ve nohudu tencereye alın, üzerini örtecek kadar suyla yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine kemiğin köpükleri çıkınca kevgir yardımıyla alın ki rengi berrak olsun. Pirinçleri bıçaklı mutfak robotunda ya da havanda un ufak edene kadar çekin. Toz tarhana gibi olacak. Çekilmiş pirinci, kıymayı ve kalan malzemeleri yoğurma kabında 5 dakika yoğurun. Ellerinizi sürekli zeytinyağı ile yağlayarak nohuttan küçük bilyeler şeklinde yuvarlayın, delikli bir süzgece alın.

Pişen nohut ve eti kevgirle bir tabağa alın. Yuvalamanın olduğu süzgece sıcak su gezdirip sallayın ve kaynayan kemik suyuna atıp 10 dakika pişirin. Bu esnada yumurta ve süzme yoğurdu balon telle çırpın. Tuzunu kontrol edin ve pişen yuvalamaya nohut ile etleri tekrar ilave edin. Yavaş yavaş kaynamakta olan yuvalama suyundan birkaç kepçe yoğurda karıştırarak ilave edin. Sonra yoğurdun hepsini tencereye ilave edin ve karıştırmayı bırakmayın. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın.Ayrı bir yerde tereyağını kızdırın ve naneyi içine atıp altını kapatın. Servis sırasında yuvalamanın üzerinde gezdirin.

Yuvalama kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

1 saat 30 dakikada hazırlanan yuvalama 2 saatte pişer.

Yuvalamanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan yuvalamanın kalorisi 222,7.



