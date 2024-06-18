Yüzyılın sergisi Bodrum’da açıldı

Prof. Dr. Uğur Batı’nın küratörlüğünü yaptığı sergide, Erbil’in eserlerinde uyguladığı tüm teknikler yakından görülecek. Küratör Batı, Erbil ile çalışmanın önemine değinerek, “En güzel tarafı, gerçekten öğrenmek ve her seferinde yeniden yeniden öğrenmek. Bazılarını derinleştirmek, bazılarını sıfırdan öğrenmek çok keyifli bir süreçti’’ dedi. Uğur Batı sergiyle aynı ismi taşıyan bir de kitap hazırladıklarının müjdesini verdi. Sergi, temmuz sonuna kadar görülebilecek.