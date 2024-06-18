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Hayat

Yüzyılın sergisi Bodrum’da açıldı

Çağdaş resmin önemli isimlerinden ressam Devrim Erbil’in tüm zamanlarından eserlerini içeren ‘‘Yatay Derinlik’’ sergisi, MAJİ Art Gallery Bodrum’da açıldı.

04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:21 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Prof. Dr. Uğur Batı’nın küratörlüğünü yaptığı sergide, Erbil’in eserlerinde uyguladığı tüm teknikler yakından görülecek. Küratör Batı, Erbil ile çalışmanın önemine değinerek, “En güzel tarafı, gerçekten öğrenmek ve her seferinde yeniden yeniden öğrenmek. Bazılarını derinleştirmek, bazılarını sıfırdan öğrenmek çok keyifli bir süreçti’’ dedi. Uğur Batı sergiyle aynı ismi taşıyan bir de kitap hazırladıklarının müjdesini verdi. Sergi, temmuz sonuna kadar görülebilecek.



#Aktüel
#Sergi
#Sanat
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