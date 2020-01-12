Hayat Z Teknolojiye doğdu geleneğe evrildi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Z Teknolojiye doğdu geleneğe evrildi

Z Kuşağı bebeklerin video izleyerek büyüdüğünü belirten akademisyen Aylin T. Ünal yaptıkları araştırma sonuçlarından yola çıkarak şu yorumu yapıyor: “ Şaşırtıcı ama genekselci ve iş aidiyeti yüksek bir kuşak geliyor.”

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Aylin T. Ünal
Aylin T. Ünal

Sosyal ve politik olaylar sonrası hatırlanan kuşakların teknolojiyle imtihanı bitmek bitmiyor. 2000 ve sonrası yıllarda doğan Z Kuşağı’nın teknolojiye doğduğunu, çocukların youtuber olduğunu, bebeklerin video izleyerek büyüdüğünü belirten Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Aylin Tutgun Ünal, “Dikkatleri dağınık, sabırsız bir kuşak geliyor gibi bir görüş hakim. Z Kuşağı hepimizi şaşırtacaktır. Bu kuşak gelenekselci ve iş aidiyeti yüksek” diyor.

Dr. Aylin Tutgun Ünal

Teknolojinin hızıyla birlikte kuşaklar arası iletişim gözle görülür şekilde değişime uğradı. Akademisyenlerin yaptığı araştırmalarda kuşaklar ve doğum yılları şöyle belirlendi: Sessiz Kuşak (1927-1945), Baby Boomer Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası). Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Aylin Tutgun Ünal ile Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Deniz’in hazırladığı Çalışma Hayatı Ölçeği, sonuçları bakımından bugünü aydınlatıcı nitelikte. Kuşakların sarmal şekilde değişip tekrar aynılaştığına dikkat çeken Dr. Aylin Tutgun Ünal, geleceği merakla beklenen Z Kuşağı hakkında şunları söylüyor:

Fotoğraf: Arşiv

“Z Kuşağı sosyal medyaya doğdu, video izleyerek büyütülen bebekler, youtuber çocuklar görüyoruz. Bu, sanki dikkatleri dağınık, sabırsız, teknolojiden dolayı tahammülsüz bir kuşak geliyor gibi bir görüş doğurdu. Z Kuşağı hepimizi şaşırtacaktır. Araştırmaya göre Z’lerin anarşist olmadığını, duygularının toparlandığını görüyoruz. Baby Boomer’dan sonra gelenekselciliğe dönüş söz konusu. Yaşanan olaylar sonrası belki de aileler korumacı oldu ve bu da çocuklara yansıdı.”

EN GELENEKSELCİ ‘Z’ KUŞAĞI

Fotoğraf: Arşiv

Kuşakların değerlerini ve davranışlarını öğrenmek için yola çıkan Dr. Aylin Tutgun Ünal sosyal medya kullanımı, farklılıkları kabul etme, çalışma hayatı konularında araştırmalar yaptı. Bu sonuçlardan yola çıkarak X,Y ve Z kuşağını konuştuk.Z Kuşağı’nın sürpriz sonuçlar getirdiğine dikkat çeken Ünal, İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde yapılan değişikliğe tepki gösteren öğrencilerin eylemlerini hatırlattığımızda, “Aslında bu tür olaylarda Y Kuşağı daha da sesini yükseltecektir. Tutucu bir yanları var. Ancak günümüzde ağırlıkla lise öğrencilerinden oluşan ve teknolojinin eline doğan kuşak olmasına rağmen en gelenekselci kuşak Z çıktı. İş yaşamında kuralları benimsiyorlar. X Kuşağı ise tam tersi olarak iş aidiyetine uzak. İşin niteliğinden çok şartları önemli. Yani çalışmak için yaşamıyor, yaşamak için çalışıyor.” Türkiye ve dünyadaki gençlerin farklı yaşam şartları, farklı kültür, sosyal medya kullanımı, iş hayatı olduğu için değer ve davranışlarda değişiklik görüldüğünü öğreniyoruz. Yakın semtlerdeki kuşaklarda bile farklılık görülebildiğini belirten Ünal, kuşaklar arasında yapılan araştırmaların keskin çizgileri olmadığını söylüyor.

Y KUŞAĞI SABIRSIZ VE ÖZGÜVENLİ

Fotoğraf: Arşiv

lIş aidiyeti konusunda çalışan ve çalışmayan Y Kuşağı arasında farklar olduğunu belirten Ünal, “Y Kuşağı’nda çalışanlar geleneksel değerlerden uzak. Kural, mesai düzeni, aidiyet istemiyorlar. Y Kuşağı’nın genel özelliği bu zaten. Bir an önce patron olmak, müdür olmak, çok para kazanmak istiyorlar. Sabırsız ve özgüveni yüksek bir kuşak oldukları için iş değiştirmeye yakınlar. Ancak Y kuşağının tamamı şu an iş hayatında değil bir kısmı henüz öğrenci onlar da iş dünyasına girince durum daha ne olaak ortaya çıkacak. Şimdilik iş dünyasında Y’nin, geleneksel değerlere yakın bir düşünce yapısı var” diyor. “Ailesinden destek bulan Y Kuşağı ise daha özgüvenli oluyor ve geleneksellikten uzaklaşıyor” diyen Ünal şöyle devam ediyor: “Gezi Olaylarında Y Kuşağı çok konuşulmuştu. Orada da ailelerinden destek bulan Y Kuşağı, olaylarda daha öne çıkmıştı.Destek, özgüveni yükseltiyor. Genç kuşaklar, büyük olayları, fırsat olarak görüyor. Kendi haklarını savunan, bir konuda bilgisi varsa bildiğini ispat etmek gibi harekete geçme isteği var. Kafasına uymayan bir şey olursa rektör, müdür, başbakan demeden görüşlerini söylüyor. Bunu sosyal medyada görebiliyoruz. “

X’İN HABER KAYNAĞI: FACEBOOK

Fotoğraf: Arşiv

Kuşakları anlamak için sosyal medya ölçeği kullandıklarını belirten akademisyen, bütün kuşakların orta seviyede sosyal medyada yetkin olduğunu ifade ediyor. Uygulamalarda ayrımın yaşandığına vurgu yapan Ünal, “Baby Boomer ve X Kuşağı’nın facebook’ta güncel haber takibi yaptığı, Y ve Z Kuşağı’nın ise instagram kullandığı ortaya çıktı. Özellikle Y Kuşağı politik haber takip etmiyor. Z Kuşağı ise büyük oranda spor haberlerini takip ediyor. Instagram ve youtube’dan görsel platformlara ilginin olduğunu gördük. Sosyal medya, kuşakların değerleri oluşurken etkili oluyor. Dijitalleşme insanları dönüştürüyor, davranışları ve tutumları etkiliyor. Mesela Z’nin farklı dini ve etnik yapıları toleransı düşük. Geleneksel değerlere yakınlar. Farklı dini yapıları çevresinde istemeyen, bunlarla arkadaşlık ve ödev, proje de yapmak istemeyen bir kuşak var. Z Kuşağı üzerinde aile ne kadar durursa sosyal medya etkisinin azaldığını görüyoruz. Henüz erken tabii, üniversiteye geçtiklerinde neler düşünecekler, gözlem gerekiyor” diyor.

Joker bizi etkilemedi

Joker

Dünyanın farklı şehirlerinde Joker maskeleriyle yapılan eylemleri hatırlattığımız Aylin Tutgun Ünal, “Bu eylemlerin yansımalarını ülkemizde göremedik ama dış görünüş Y Kuşağı’nı daha çok etkiliyor. Onların toleransı daha fazla. Ancak eylem konusunda ‘neysem oyum’ diyor ve etkiyi durdurabiliyorlar. Farklı bir politik mesaj görüdüğünde karşı çıkıp kendini ifade edecektir yani. Z Kuşağı ise bu konuda etkiye daha açık. İçine kapanık, bastırılmış olarak film karakterini taklit etmek bu kuşağa daha uygun” şeklinde konuşuyor.

Sosyal medya değerleri dönüştürüyor

Fotoğraf: Arşiv
  • Dijitalleşmenin etkisini de araştıran Dr. Aylin Tutgun Ünal, sosyal medyada geçirilen zaman arttıkça geleneksel değerlere bağlılığın azaldığını söylüyor. Sosyal medyada geçirilen sürenin önemine değinen akademisyen şunları söylüyor: “Günde 1 saatten az sosyal medya kullananlar, daha gelenekselci. Sosyal medyanın insanların değerlerini dönüştürüyor diyebiliriz. Günde 4 saat kullanım, kırılma noktasıdır. Sosyal medya bağımlılığında da 4 saat sınırına göre inceleme vardır. Bundan fazla kullandığınızda bağımlı olabiliyorsunuz. Buradaki değerlerden etkilenmeniz artıyor.”
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