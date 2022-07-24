Zaman zaman dağılmak normal

Ezgi Aktan, ilk iki albümü ‘İyi Ki’ ve ‘Gece’den sonra üçüncü albümü ‘Dağınık’ı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Dağılmanın ve savrulmanın doğal olduğunu vurgulayarak iç sesimizi dinlememizi kendi üslubuyla hatırlatan albüm, Ezgi Aktan’ın söz yazarlığında ve yorumculuğundaki iddiasını sürdürdüğünün de önemli bir kanıtı.

Albümde Ezgi Aktan imzasını taşıyan yedi parça ile biri Mavi Işıklar şarkısı, diğeri Cahit Berkay bestesi olmak üzere toplam dokuz şarkı bulunuyor. Sanatçı, önceki iki albümü “İyi Ki” ve “Gece”de olduğu gibi bu albümünde de özgün tavrı ve hikaye anlatma biçimiyle söz yazarlığı ile yorumculuğundaki iddiasını sürdürüyor.

Günümüzün hızlı tüketim ve trendleri önceleyen sanat anlayışına karşın, Ezgi Aktan yeni albümüyle “Ben buradayım” diyor, müzik dünyasında sağlam ve emin adımlarla ilerliyor. “Dağınık” albümü ile dinleyenlerine durup dinlenmenin, sükûnetin, birbirini ve en çok da kendini duymanın önemini hatırlatan şarkılarını bir araya getiriyor. Söz ve müziğini ekibiyle beraber ilmek ilmek işleyen sanatçı, albümü şöyle tanımlıyor: “Dağınık, zaman zaman dağılmanın ve hatta oradan oraya savrulmanın doğal olduğunu; bu nedenle paniklediğimizde en güzel yol göstericinin iç sesimiz olduğunu kendine özgü üslubu ile bize hatırlatan bir albüm”

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BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN

Sanatçı, daha önce “Buzlar Çözülmeden” adlı film için aynı isimle Cahit Berkay’ın bestelediği esere yazdığı sözlerle yeniden hayat verdi. Aktan, bu bestenin çocukluğundan beri onun için ayrı bir yeri olduğunu ve düzenlenme biçimiyle de albümdeki diğer şarkılardan farklı olduğunu ifade ediyor. Sanatçının ekip arkadaşlarıyla beraber yaptığı bir prova sırasında doğaçlama şekilde düzenlediği parça, ekibin kolektif üretimine işaret ediyor. Ezgi Aktan, bu büyülü deneyimi duygu dünyasından süzerek bir çırpıda yazdığı sözler ile dinleyicisine aktarıyor ve sevgi dünyasının kapılarını onlara açıyor.