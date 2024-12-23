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Zavallı goril utandı!

Zavallı goril utandı!

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Gorilla Gorilla türü yavru goril, İstanbul Havalimanı'nda kaçakçıların elinden alındı.
Gorilla Gorilla türü yavru goril, İstanbul Havalimanı'nda kaçakçıların elinden alındı.

İstanbul Havalimanı’nda kafes içerisinde goril yavrusu ele geçirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘Gorilla Gorilla’ türü yavru Nijerya’dan Bangkok’a kaçırılıyordu. Görevliler kafesin kapağını açtığında zavallı yavru etrafa şaşkın ve ‘mahcup’ şekilde bakındı.

İstanbul Havalimanı'nda nesli tehlikede olan 'goril yavrusu' yakalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.



#İstanbul Havalimanı
#Goril
#Aktüel
#Gorilla Gorilla

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