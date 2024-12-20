Sadakataşı Derneği'nden Suriye’ye insani yardım konvoyu

Suriye’de son yaşanan gelişmeler sonrasında evlerine dönmeye başlayan bölge halkı için Sadakataşı yardımlarını sürdürüyor. Dernek son gelişmelerin yaşandığı andan itibaren bölgede düzenli olarak sıcak yemek, un, ekmek, çadır ve battaniye dağıtımları gerçekleştirdi.

Hatay’dan bölgeye gönderilen içerisinde gıda, yakacak, un, su ve kış yardımları bulunan 7 insani yardım tırı Halep, Hama, Humus ve Şam’da yaşayan ailelere dağıtılacak. Dernek bölgeye önümüzdeki günlerde yeni yardım malzemeleri göndermeye devam edecek.

Bölgede yardımları koordine eden Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sadakataşı Derneği olarak 13 yıldan beri Suriye'de başta barınma gıda, eğitim sağlık, kalıcı eserler, gelir temini projeleri ve birçok alanda çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Evlerine geri dönen bölge halkı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bölgeye 7 araçtan oluşan gıda, un, su, yakacak ve kış yardımlarımızdan oluşan insani yardım konvoyumuzu gönderiyoruz. Yardımların ulaşmasında destek olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı.