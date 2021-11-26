Zekeriya Karaman’ın acı günü

Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman’ın annesi Güneş Karaman (91) Hakk’ın rahmetine kavuştu. Anne Karaman, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabaha karşı vefat etti.
Merhumenin cenaze namazı ikindiyi müteakip Fatih Camii’nde kılındı. Zekeriya Karaman ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazında Kanal 7 Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Haber7.Com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve Kanal 7 çalışanları ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Piri Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Yeni Şafak Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ersin Çelik ve bazı siyasiler hazır bulundu.
Mustafa Karataş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaman’ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray’a gönderildi.