Hayat Zeruj Festivali başlıyor
AKTÜEL

Zeruj Festivali başlıyor

Bu yıl 30'uncusu gerçekleşecek olan Zeruj Festival Ankara 16/17/18 Aralık günlerinde Ankara Anfa Altınpark Expo Center'da gerçekleştirilecek. Toplamda 250 bin TL değerinde hediyenin verileceği festivale girişler ise ücretsiz olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeruj Festivali başlıyor
Zeruj Festivali

Dev markaların katılacağı festival, etkinlikler, konser, söyleşi ve hediyeleşmelerle dopdolu bir şekilde üç gün sürecek. Ünlü markalar ile alışveriş imkanını indirimli olarak sunan festival, hem sezon sonu, hem de yeni sezon ürünlerle ziyaretçilerine hizmet verecek.

Çekilişle hediyeler verilecek

Festivalin son günü ise çeşitli hediyeler içeren bir çekiliş yapılacak. Çekilişle beraber bir kişiye umre turu, bir kişiye Bosna turu, bir kişiye belirlenmiş bir ülkeye olacak şekilde Avrupa turu, bir kişiye Doğu Ekspresi turu ve 30 kişiye altın hediye edilecek. Çekiliş kapsamında farklı hediyeler de dağıtılacak.

Zeruj, bu zamana kadar yaptığı festivallerle yüzbinlerce kişiyi ağırladı.

Festivale özel Happy Hour

Festivale özel Happy Hour gerçekleştirileceği açıklandı. Belirlenen gün ve saatlerde Zeruj Festival alanının kapısında sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Fuarda aynı zamanda kadınların kendi girişimleri olan markalara da yer veriyoruz. Bu şekilde üretime katkı sağlayan kadınları daha çok cesaretlendirmek ve örnek olmalarını sağlamak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Toplamda üç gün sürecek olan festivalde ziyaretçiler, giyim, ayakkabı, takı, kozmetik, gözlük, ev aksesuarları ve çeyiz ürünlerinde görmek istedikleri tüm farklı ürünleri görme fırsatı bulacaklar.

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