Zeytinburnu’ndan kültür sanata bakış

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkan ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020 ülkemizde son bir yıl içinde kültür sanat dünyasında yaşananları geniş bir perspektiften kayıt altına alıyor. 2020 yılı zorlu bir yıldı diye sık sık dile getiriyoruz. Peki kültür sanat açısından nasıl bir dönemdi? Bu sorunun cevabını farklı alanlarda kaleme alınan yazılardan okuyuruz. Genelde yıl başlarında okurla buluşan almanakların aksine ZKS Kültür Sanat Yıllığı başlangıç noktası olarak 2019 haziran ayını seçmiş ve 2020 Haziran ayına kadar uzanan zaman dilimini dikkate almış. İyi de etmiş. Çünkü bilindiği gibi kültür sanat dünyası Eylül ayından itibaren hareketlenir ve bahar mevsiminin sonuna doğru ise kapanır. Yazın daha çok açık hava etkinlikleri öne çıkar. Eskiden edebiyat dünyasında yıllıkların önemli bir yeri vardı. Bu gelenek gittikçe zayıfladı. ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020 bu anlamda önemli bir boşluğu da doldurdu diyebiliriz. Artık her yıl böyle bir yıllığın okurla buluşacağı bilgisini de paylaşalım.

Uzun yıllardır kültür sanat alanında adı öne çıkan belediyelerin başında Zeytinburnu gelir. Bir dönem Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan ve geçtiğimiz yıldan itibaren de Zeytinburnu Belediye başkanlığını yürüten Ömer Arısoy ilçenin kültür sanat kimliğini yıllar içinde yeniden inşa etti. Hatta kültür sanat yayıncılık dalında belediye geçtiğimiz yıllarda ödül de almıştı. Bugün de kararlı adımlarla yürüyor.

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Kitaba geri dönersek: Diğer almanaklardan farklı olarak sadece yapılan etkinlikleri değil aynı zamanda değerlendirme yazılarına da yer veren ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020’yi yayına Aykut Ertuğrul ve Asım Öz hazırlamış. Yıllık, İstanbul’la sınırlı kalmıyor. Kültür sanat dünyasının fotoğrafını İstanbul’dan yola çıkarak Anadolu şehirlerine uzanarak geniş bir coğrafyadan çekiyor. Yıllıkta Ahmet Dağ, Ahmet Melih Karauğuz, Ahmet Sarı, Ali Ayçil, Ali Can Demiral, Ali Emre, Âtıf Bedir, Ayşe Olgun, Bahtiyar İstekli, Barış Özkul, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Celal Fedai, Cemal Şakar, Cevat Özkaya, Cihan Aktaş, D. Mehmet Doğan, Doğan Hızlan, Ercan Yıldırım, Erdal Moral, Erol Göka, Fahri Aral, Fatih Kara, Furkan Çalışkan, Gülşen Özer, Güngör Göçer, Güray Süngü, Hakan Arslanbenzer, Hakkı Aydoğan, Hüseyin Aldı, Hüseyin Su, İhsan Kabil, İpek Coşkun, Kurtuluş Kayalı, Mehmet Lütfi Şen, M. Akif Memmi, M. Fatih Kutan, Mehmet Aycı, Mehmet Nuri Yardım, Melike Günyüz, Metin Önal Mengüşoğlu, Mevlâna İdris, Murat Güzel, Murat Özer, Mustafa Gündüz, Mücahit Gündoğdu, Necip Tosun, Ömer Arısoy, Samed Karagöz, Sedat Anar, Sedat Demir, Sibel Eraslan, Suat Köçer, Tuncay Başoğlu, Turgay Yerlikaya, Yasin Demir ve Yusuf Turan Günaydın gibi önemli kalemler yazılarıyla katkıda bulunmuş. Kitap zengin içeriğiyle ve farklı kalemleri buluşturması açısından alanında örnek bir çalışma.