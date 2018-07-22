Hayat Zihinsel engelli gencin resim tutkusu
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Zihinsel engelli gencin resim tutkusu

Başkentte yaşayan zihinsel engelli Muhammet Yalçın, vazgeçemediği resim tutkusunu evinin duvarlarına yaptığı resimlerde yaşatıyor. Resim tutkusu 2009'da gittiği bir özel eğitim okulunda başlayan Yalçın'ın evinin duvarlarına yaptığı resimleri yurt dışından gelen turistler ziyaret ediyor.

Haber Merkezi AA
Yalçın'ın babası evin koruma altına alınmasını istiyor.
Yalçın'ın babası evin koruma altına alınmasını istiyor.

Zihinsel engelli Muhammet Yalçın, hayal dünyasını ve vazgeçemediği resim tutkusunu evinin duvarlarına yansıttı. Başkent'in Altındağ ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Yalçın, babası Hasan Yalçın'ın aldığı tuvaller yetmeyince evinin dış ve iç duvarlarını boyamaya başladı.

Resim tutkusu 2009'da gittiği bir özel eğitim okulunda başlayan Yalçın, rengarenk boyaları kullanarak yaptığı çocuk, gülen yüz, çiçek ve farklı çizimlerle hayal dünyasını ve resim tutkusunu yaşadığı eve yansıttı. Yalçın'ın evinin duvarları, merdivenleri ve hatta evinin zemini, yaptığı resimlerle kaplı durumda.

2 binden fazla kişi evi ziyaret etti

Kendisine büyük destek olan babası Hasan Yalçın, aldığı tuvaller yetmeyince Muhammet'in evin duvarlarını boyamaya başladığını söyledi. Yurt dışından gelen turistlerinde evi görmeye geldiğini ve çok beğendiğini aktaran baba Yalçın, evin koruma altına alınmasını istediğini dile getirdi.

Baba Yalçın, oğlunun Kırklareli Belediyesinin daveti üzerine kente giderek, kentteki bazı duvarlara resim yaptığını da kaydetti. Annesi Aysel Yalçın ise Muhammet'in bugüne kadar sayısız sergi açtığını, evi ziyaret eden kişi sayısının 2 bini geçtiğini belirtti.

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