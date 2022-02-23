Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi sonucu Senegal'de hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılışı için Senegal'e ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi. Tüm müdahalelere hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren

Taziye mesajları

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 23, 2022

Senegal ziyaretimiz sırasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm polis teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun inşAllah. pic.twitter.com/cORRGlqDj9 REKLAM February 23, 2022

Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’i Hakk’a uğurluyoruz.



📍Cumhurbaşkanlığı Külliyesihttps://t.co/YKxHo0diKE — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 23, 2022

Mekanın cennet olsun Hayrettin Ağabey.

Kahraman bir polis, yiğit bir vatansever, çok güzel bir insandı.

Ailesine, meslektaşlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. https://t.co/6f8yk26bH7 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 23, 2022

Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin sevgili mesai arkadaşım.



Vatanperverliğine, disiplinine, ahlakına, mesleki yetkinliğine her zaman şahit olduk.



Hepimizin başı sağolsun. https://t.co/VEOv7wIOj9 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 23, 2022

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın Senegal ziyaretinde, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun… pic.twitter.com/Zrxzv6BgOh REKLAM February 23, 2022

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kimdir?

Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında yer almıştı. Eren, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü “Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…” amacıyla kuruldu.