Özgün Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi sonucu Senegalde hayatını kaybetti
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Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi sonucu Senegal'de hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal'i ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in hayatını kaybettiği haberi geldi. Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün görevi nedir? Bütün merak edilenler haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayrettin Eren kimdir? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi sonucu Senegalde hayatını kaybetti
​Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılışı için Senegal'e ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi. Tüm müdahalelere hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren

Taziye mesajları

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kimdir?

Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında yer almıştı. Eren, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

  • Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü “Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…” amacıyla kuruldu.

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
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