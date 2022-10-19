HDP 2023 yılında 359.7 milyon hazine yardımı alacak: 2023’te siyasi partiler ne kadar Hazine yardımı alacak?

Siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı bu yıla göre 7 kat artarak 4.5 milyar liraya ulaşacak. 2023 yılı bütçesi dün TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bütçe TBMM'de görüşülerek oylanacak. Bu kapsamda bütçe içerisinde siyasi partilerin alacakları Hazine yardımları da belli oldu. Toplam Hazine yardımı 4.5 milyar lira olacak. Buna göre 2023'te siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapılacak.

2023’te siyasi partiler ne kadar Hazine yardımı alacak?

Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Bu yardımlar yılın ilk on günü içinde hesaplara geçecek. Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak.

HDP’ye ne kadar hazine yardımı yapılacak?

Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılacak.

2022 yılında AK Parti 280.3 milyon, CHP 149.1 milyon, HDP 77.1 milyon, MHP 73.1 milyon lira hazine yardımı aldı.

Perinçek, HDP'ye verilen hazine yardımına "teröre yarım milyar lira veriliyor" diyerek tepki gösterdi. İşte o açıklamalar: "Tayyip Erdoğan hükümeti sayesinde bir yandan PKK ile mücadele ediyoruz. Mehmetçik kanını veriyor, canını veriyor. Polisimiz, köy korucularımız kan can veriyor bu mücadelede. O kadar büyük fedarlık yapıyor, evladını gönderiyor. Ekonomik olarakta çok büyük maliyetleri var terörle mücadelenin ondan sonra o teröristlere 539.5 milyon TL yardım veriliyor. Anayasa mahkemesine de bu tabloyu gönderelim. Bravo Anayasa mahkemesi kapatmadığın için"

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HDP’nin hazineden aldığı para Kandil’e gidiyor

Kobani olaylarına ilişkin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu sanıklarla ilgili Ankara merkezli yürütülen Kobani soruşturmasında, gizli tanık ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda PKK'nın finans yapılanması deşifre oldu. Sabah’ta yer alan habere göre, gizli tanık, her yerel seçim zamanında tüm ihalelerden sorumlu olacak olan imardan sorumlu başkan yardımcılıklarına getirilecek belediye meclis üyesinin, Murat Karayılan, KCK eş başkanlığı ve KCK maliyesinin onayından geçerek göreve geldiğini kaydetti.

Maliye alanındaki şahıslar kendi içinde diğer alanlardan özerk hareket eder. Siyasi partilere (HDP-DBP) devlet tarafından hazine üzerinden aktarılan bütçenin de harcama dağılımını yine örgütün maliye alanı belirlemektedir. HDP-DBP genel saymanları yaptıkları faaliyetleri SD hafıza kartına yükler. Belediyelerde imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı yapılan bütün para aktarımının kayıtlarını dijital ortamda veya yine dijital hafıza kartları içerisinde tutarlar" ifadelerini kullandı.

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Gizli tanık, KCK Türkiye maliyesi Türkiye genelindeki tüm örgütlü yapılara aylık olarak düzenli örgütsel çalışmalarda kullanılmak üzere para verdiğini de aktardı. Gizli tanık, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın talimatı ile HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini anlatarak, "HDP veya DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcıları ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde kayıt dışı alınan paraların KCK Türkiye genel maliyesine aktarır. Oradan da milletvekilleri veya özel kuryelerle Kandil'de bulunan KCK yürütme konsey üyesi Murat Karayılan'a aktarılır" dedi.