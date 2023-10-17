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Huawei Nova 12 çok iddialı geliyor: İşte beklenen özellikleri

Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro modelleri geliyor. Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro'nun sızdırılan özelliklerine bakıldığında, daha güçlü bir işlemci, daha iyi bir kamera sistemi ve daha büyük bir pil gibi bir dizi iyileştirmeye sahiptir. Nova 12, 88W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. HarmonyOS işletim sistemini çalıştırır. İşte Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro özellikleri

16:44 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro özellikleri nedir?

Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro özellikleri nedir?

Huawei Nova 12
ve
Nova 12 Pro modelleri
geliyor. Orta segmente hitap eden yeni Huawei modelleri, fiyat performans açısından tercih edilir modeller olacak. Genel olarak Huawei Nova 12, iyi bir ekrana, güçlü bir işlemciye ve iyi bir kamera sistemine sahip sağlam bir akıllı telefon. Aynı zamanda makul fiyatlıdır. Ancak Huawei akıllı telefonlarının Google Play Hizmetlerine erişiminin olmadığını ve bu durumun bazı kullanıcılar için anlaşmayı bozabileceğini unutmamak önemlidir. İşte Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro model özellikleri.
Huawei Nova 12

Huawei Nova 12 özellikleri neler?

Nova 12, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekrana sahip. Kirin 830 işlemciden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Nova 12, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üç lensli bir arka kamera sistemine sahip. Öne bakan kamera 60 MP çözünürlüğe sahiptir.

Nova 12, 88W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. HarmonyOS işletim sistemini çalıştırır. Nova 12 üç renkte mevcuttur: Siyah, Mavi ve Yeşil. Fiyatı 2.999 CNY (yaklaşık 450 USD) olarak belirlendi.

Huawei Nova 12 model özellikleri
İşte Huawei Nova 12'nin temel özelliklerinden bazıları:

120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekran

Kirin 830 işlemci

8 GB RAM ve 128 GB depolama

50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü lensli arka kamera sistemi

60 MP ön kamera

88W hızlı şarjlı 4800mAh pil

HarmonyOS işletim sistemi



#Huawei
#Huawei Nova 12
#Huawei Nova 12 Pro
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