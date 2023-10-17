Huawei Nova 12 ve Nova 12 Pro özellikleri nedir?
Huawei Nova 12 özellikleri neler?
Nova 12, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekrana sahip. Kirin 830 işlemciden güç alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Nova 12, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üç lensli bir arka kamera sistemine sahip. Öne bakan kamera 60 MP çözünürlüğe sahiptir.
Nova 12, 88W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. HarmonyOS işletim sistemini çalıştırır. Nova 12 üç renkte mevcuttur: Siyah, Mavi ve Yeşil. Fiyatı 2.999 CNY (yaklaşık 450 USD) olarak belirlendi.
120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED ekran
Kirin 830 işlemci
8 GB RAM ve 128 GB depolama
50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü lensli arka kamera sistemi
60 MP ön kamera
88W hızlı şarjlı 4800mAh pil
HarmonyOS işletim sistemi