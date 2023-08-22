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Huawei telefon fiyatları güncel (Vergili-vergisiz)

Huawei telefonlar, Çinli bir teknoloji şirketi olan Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlardır. Huawei, farklı fiyat aralıklarında ve farklı özelliklere sahip çok çeşitli akıllı telefon modelleri üretmektedir. Huawei telefon modelleri arasında Huawei P, Nova, Y serisi mevcuttur. Vergisiz telefon satışlarının başlayacak olması nedeniyle Huawei telefon fiyatları da merak konusu. İşte güncel Huawei telefon fiyatları.

14:56 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Vergisiz Huawei telefon fiyatı kaç lira?

Vergisiz Huawei telefon fiyatı kaç lira?

Huawei telefonlar
, Çinli bir teknoloji şirketi olan Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlardır. Huawei, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biridir ve telefonları dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.Huawei telefonlar, yüksek kaliteli kameraları, uzun pil ömrü ve uygun fiyatlı olmaları ile bilinir. Ayrıca, Huawei telefonlar genellikle Android işletim sistemi ile çalışırlar ve Google Play Store'dan çok sayıda uygulamaya erişebilirler.

Huawei telefon modelleri

Huawei
, farklı fiyat aralıklarında ve farklı özelliklere sahip çok çeşitli akıllı telefon modelleri üretmektedir. En popüler Huawei telefon modelleri arasında şunlar yer almaktadır:
Huawei P serisi
: Huawei P serisi, şirketin amiral gemisi akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, yüksek kaliteli ekranlar, güçlü işlemciler ve gelişmiş kameralara sahiptir.
Huawei Mate serisi
: Huawei Mate serisi, Huawei P serisinin hemen altında yer alan bir üst orta sınıf akıllı telefon serisidir. Bu telefonlar, P serisine benzer özelliklere sahiptir, ancak daha uygun fiyatlıdır.
Huawei Nova serisi
: Huawei Nova serisi, Huawei'nin orta sınıf akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, uygun fiyatlı olmalarına rağmen iyi bir performans ve kamera deneyimi sunmaktadır.
Huawei Y serisi
: Huawei Y serisi, Huawei'nin giriş seviyesi akıllı telefonlarıdır. Bu telefonlar, uygun fiyatlı olmalarına rağmen temel özellikleriyle günlük kullanım için uygundur.

Vergisiz Huawei telefon fiyatları

Huawei P60 Pro fiyatı ne kadar?

Satış fiyatı: ₺36.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺184,70

TRT bandrolü: ₺2.238,00

ÖTV: ₺10.444,10

KDV: ₺5.639,80

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺18.465,50

Huawei Mate X3 fiyatı ne kadar?

Satış fiyatı: ₺69.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺349,50

TRT bandrolü: ₺4.235,90

ÖTV: ₺19.767,60

KDV: ₺10.674,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺34.949,80

Huawei Mate 50 Pro fiyatı ne kadar?

Satış fiyatı: ₺34.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺174,70

TRT bandrolü: ₺2.117,90

ÖTV: ₺9.883,70

KDV: ₺5.337,20

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺17.474,90

Huawei Nova 10 Pro fiyatı ne kadar?

Satış fiyatı: ₺17.399,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺87,00

TRT bandrolü: ₺1.054,20

ÖTV: ₺4.919,50

KDV: ₺2.656,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺8.697,80

Huawei Nova Y90 fiyatı ne kadar?

Satış fiyatı: ₺7.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺39,80

TRT bandrolü: ₺482,70

ÖTV: ₺2.252,40

KDV: ₺1.216,30

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺3.982,40

Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Bakan Mehmet Şimşek vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.

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