Vergisiz Huawei telefon fiyatı kaç lira?
Huawei telefon modelleri
Vergisiz Huawei telefon fiyatları
Huawei P60 Pro fiyatı ne kadar?
Satış fiyatı: ₺36.999,00
Kültür Bakanlığı payı: ₺184,70
TRT bandrolü: ₺2.238,00
ÖTV: ₺10.444,10
KDV: ₺5.639,80
Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺18.465,50
Huawei Mate X3 fiyatı ne kadar?
Satış fiyatı: ₺69.999,00
Kültür Bakanlığı payı: ₺349,50
TRT bandrolü: ₺4.235,90
ÖTV: ₺19.767,60
KDV: ₺10.674,50
Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺34.949,80
Huawei Mate 50 Pro fiyatı ne kadar?
Satış fiyatı: ₺34.999,00
Kültür Bakanlığı payı: ₺174,70
TRT bandrolü: ₺2.117,90
ÖTV: ₺9.883,70
KDV: ₺5.337,20
Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺17.474,90
Huawei Nova 10 Pro fiyatı ne kadar?
Satış fiyatı: ₺17.399,00
Kültür Bakanlığı payı: ₺87,00
TRT bandrolü: ₺1.054,20
ÖTV: ₺4.919,50
KDV: ₺2.656,50
Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺8.697,80
Huawei Nova Y90 fiyatı ne kadar?
Satış fiyatı: ₺7.999,00
Kültür Bakanlığı payı: ₺39,80
TRT bandrolü: ₺482,70
ÖTV: ₺2.252,40
KDV: ₺1.216,30
Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺3.982,40