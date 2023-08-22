Huawei telefonlar

, Çinli bir teknoloji şirketi olan Huawei tarafından üretilen akıllı telefonlardır. Huawei, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biridir ve telefonları dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.Huawei telefonlar, yüksek kaliteli kameraları, uzun pil ömrü ve uygun fiyatlı olmaları ile bilinir. Ayrıca, Huawei telefonlar genellikle Android işletim sistemi ile çalışırlar ve Google Play Store'dan çok sayıda uygulamaya erişebilirler.