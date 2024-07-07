Hugh Michael Jackman (d. 12 Ekim 1968) filmlerde, müzikal yapımlarda ve televizyonda yer almış Avustralyalı aktör ve yapımcıdır.
Hugh Michael Jackman kimdir?
Jackman dünya çapındaki şöhretini süper kahramanları ve tarihsel kişilikleri oynadığı büyük yapımlarla elde etti. Wolverine'i canlandırdığı X-Men filmlerinin dışında başrolde oynadığı Büyülü Çift, Van Helsing, Prestij, Avustralya, Çelik Yumruklar, Sefiller ve Tutsak filmleriyle tanınır. Sefiller filmindeki performansı 2013'te ona En İyi Aktör dalında ilk Akademi Ödülü adaylığını ve Müzikal veya Komedi dalında En İyi Aktör dalında Altın Küre ödülünü kazandırdı. Ayrıca şarkıcı, dansçı ve sahne müzikali oyuncusu olan aktör The Boy from Oz'daki rolüyle Tony Ödülü'de kazandı.
Üç kere Tony Ödülleri'nde sunuculuk yapıp bunlardan birindeki performansıyla Emmy Ödülü kazanan Jackman 22 Şubat 2009'da 81. Akademi Ödülleri'ni de sundu.
2012'nin Aralık ayında Hollywood Şöhretler Bulvarı'nda bir yıldızla onurlandırıldı.
2017'de çıkmış olan üçüncü Wolverine filmi Logan, onun son X-Men filmi olmuştur.
Hugh Michael Jackman nereli? Hayatı-Özgeçmişi
Grace McNeil (evlilik öncesi soyadı Greenwood) ve Christopher John Jackman isimli Cambridge eğitimli bir muhasebecinin oğludur.
Ailesi İngilizdi ve "On Pound Poms" göçünün parçası olarak 1967 yılında Avustralya'ya gelmişti. Böylece, Avustralya vatandaşlığına ek olarak, Jackman İngiltere doğumlu ebeveynlerden doğması nedeniyle İngiliz vatandaşlığına sahiptir. Baba tarafından büyük büyükbabası Nicholas Isidor Bellas, Yunan'dı ve o zamanki Osmanlı İmparatorluğu (şimdiki Yunanistan'da) topraklarında doğmuştu. Ailesi, dindar Hıristiyanlardı. Jackman'ın dört büyük kardeşi vardır. 2013 yılında deri kanserine yakalanmıştır. 2023'te 1996 yılında evlendiği Deborra-Lee Furness ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştur.