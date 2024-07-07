Jackman dünya çapındaki şöhretini süper kahramanları ve tarihsel kişilikleri oynadığı büyük yapımlarla elde etti. Wolverine'i canlandırdığı X-Men filmlerinin dışında başrolde oynadığı Büyülü Çift, Van Helsing, Prestij, Avustralya, Çelik Yumruklar, Sefiller ve Tutsak filmleriyle tanınır. Sefiller filmindeki performansı 2013'te ona En İyi Aktör dalında ilk Akademi Ödülü adaylığını ve Müzikal veya Komedi dalında En İyi Aktör dalında Altın Küre ödülünü kazandırdı. Ayrıca şarkıcı, dansçı ve sahne müzikali oyuncusu olan aktör The Boy from Oz'daki rolüyle Tony Ödülü'de kazandı.