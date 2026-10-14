İBB spor salonu yarın kapalı mı? İstanbul’da tesisler için yeni karar

İstanbul’da etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle İBB spor salonları 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede tesislerin yeniden ne zaman açılacağına ilişkin tarih paylaşılmadı.

İBB spor salonları geçici olarak kapatıldı

İstanbul’da 14 Ekim 2026 Çarşamba günü etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından İBB spor salonları için geçici kapatma kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara gönderdiği bilgilendirme mesajında spor tesislerinin saat 20.00 itibarıyla hizmete kapatılacağını duyurdu.

İBB’nin mesajında, “ İBB Spor Tesisleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.00 itibarıyla geçici olarak hizmete kapatılacaktır .” ifadeleri kullanıldı.

Tesislerin 15 Ekim Perşembe günü yeniden hizmet verip vermeyeceğine ilişkin ise açıklamada herhangi bir bilgi yer almadı.

İstanbul’da sağanak sonrası 2 bin 518 ihbar

İstanbul Valiliği de kentte etkili olan yağışın ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Valilik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 14 Ekim günü saat 06.00 ile 20.00 arasında toplam 2 bin 518 ihbar ulaştığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İBB ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların kent genelinde 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesiyle müdahale çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.

Valiliğin paylaştığı ihbar kayıtları şöyle:

1.277 su baskını 15 heyelan 47 mahsur kalma 13 ağaç devrilmesi 2 çatı uçması 76 araçla ilgili ihbar 808 konutla ilgili ihbar 280 iş yeriyle ilgili ihbar

En fazla yağış Beykoz-Ömerli’de ölçüldü

Valiliğin açıkladığı verilere göre İstanbul’da en yüksek yağış miktarı Beykoz-Ömerli’de kaydedildi. Bölgede metrekareye 193,84 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ölçülen yağış miktarları ise şöyle sıralandı:

Beykoz-Ömerli: 193,84 kilogram

Arnavutköy: 125,9 kilogram

Sarıyer-İTÜ Maslak: 124,72 kilogram

Çatalca: 75,2 kilogram

Kartal: 14,3 kilogram

Bakırköy: 6,8 kilogram

Kapalı yol ve iptal edilen uçuş bulunmuyor

İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmadığını açıkladı. Havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuş bulunmadığı da bildirildi.

Ekiplerin yağışın yol açtığı olumsuzluklara müdahalesinin sürdüğü, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarındaki bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin de idari izin kapsamı dışında tutulduğu bildirildi.