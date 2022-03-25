Okullarda Nisan ara tatili ne zaman?

Öğrenciler ikinci dönem ile başlayan yoğun çalışmalarına devam ediyor. İkinci ara tatil ile birlikte okullar kapanmadan öğrenciler kısa bir tatil daha yapmış olacak. Peki, 2. ara tatil ne zaman?
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
15 tatilin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak.
İlk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti.
Ardından merakla beklenen yaz tatili ise bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma sona ermesiyle başlamış olacak.