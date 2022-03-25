Okullarda Nisan ara tatili ne zaman? Havaların ısınması ve 2. dönemin başlamasıyla birlikte okullar ne zaman kapanacak merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının son dönemine girilirken öğrenciler, ara tatilin ne zaman ve hangi tarihte başlayacağına ilişkin aramalarını iyice artırdı. Peki, MEB 2022 Nisan ara tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?

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