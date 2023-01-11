İkinci el konutlarda yeni kampanya yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Orta gelirliye yönelik düzenlenen Yeni Evim kampanyasına ilişkin Bakan Nebati, "Vatandaşlarımız bunun kalıcı olduğunu bilsin. Aynı zamanda mortgage'ın bir uygulamasını gerçekleştirmek istedik. Konuta ulaşmada karşılaşılan problemler için büyük kolyalıklar getirdik. Faizi de en asgari seviyeye indirdik. Konut fiyatları daha önceki kampanyalar sonrasındaki gibi yükselmeyecek. Her türlü fiyatlama elimizde, radarımızdalar" dedi.

İkinci el konutlarda yeni kampanya olacak mı?

İkinci el konutların kampanyaya dahil olup olmayacağına yönelik konuşan Bakan Nebati, "Bakıyoruz ki talep var. Bu kampanyaların dışında bankalarla görüşerek özel hukuk çerçevesinde bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati şunları söyledi: “Olağanüstü dönemlerdeki şartlarla ilgili aldığınız kararları olağan dönemlerde yapmayacaksınız. Geçen yıl kiracılarımızı rahatlatmak için konutlarda yüzde 25'lik sınır getirmiştik, Temmuz ayında bitiyor.

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Burada konut fiyatlarındaki yükseklikten şikayetçi bulunan vatandaşların kira veriyormuş gibi ev sahibi olmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak bankaların konut kullanımında ortaya koymuş olduğu sert duruşu bu kampanyalar dışında konut edinimi sağlayacak imkanları gevşeteceğiz. Önümüzdeki süreçte konut sahipliği daha da kolaylaşmış olacak.

Her attığınız adımda mutlak surette birileri bu işten günün kısa karı diye düşünür açık kapılarından faydalanmak ister. Bir önceki kampanyalarda bu açık kapıdan faydalananların sayısı ilkinde çok fazlaydı, sonra aldığımız tedbirlerle azaldı. Gerekli tedbirleri alıyoruz. İstismarlar var diye bu işlerden kısa getirisi var diye bakanlar var diye vatandaşın ihtiyacı olan işlemlerde vatandaşı engelleyici davranışlarda bulunamayız.

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Kullandırdığımız kredilerdeki miktar tükenirse imkanımız var. Pazartesi gününden sonra gelecek olan taleplere biz gerekirse adımlar atılması hasıl olursa yapacağız. Konuta gidenin paranın mutlak suretle konut üretiminde kalması koşulumuz var. İstismarlar yukarı gidiyorsa fazla yumuşatmışız.”

İkinci el konut kredisi faiz oranları açıklandı mı?

Yeni Evim Kampanyası'nın duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni müjdeyi vermişti. Bakan Kurum, ikinci el konutlar için de kampanya düzenleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. 2. el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" demişti. İkinci el konut kampanyasına ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Sıfır konutlara yönelik orta gelirliye konut kampanyası açıklandı

Sıfır konutlara yönelik olarak Yeni Evim Kampanyası geçtiğimiz günlerde duyuruldu. 15 yıl vade, 2 milyon lira krediye kadar faiz yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arası yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasına ise 0,99 oranlarla ev sahibi olunacak. Bunun yanında Hazine desteği olarak ilk 3 yıl taksitler daha az ödenecek. Bu kampanyadan hiç konutu olmayan kişiler faydalanacak.

1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerden Konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. Bölgedeki illerde ikamet şartı aranmayacak.