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Ramazan Bayramı ne zaman? (2023 Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan ayı tarihi üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayına kısa bir süre kala merak kazandı. 2023 Ramazan ayı Şaban ayından sonra başlayacak. Müslümanlar ilk oruçlarını Ramazan ayının ilk günü tutmaya başlayacak. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

13:49 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ramazan başlangıcı

Ramazan başlangıcı

Üç aylar Receb ayının girmesiyle başlarken, 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayı ile beraber ilk orucun tutulacağı gün Diyanet'in dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın beş temel şartı arasında yer almaktadır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar


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