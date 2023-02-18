Üç aylar Receb ayının girmesiyle başlarken, 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayı ile beraber ilk orucun tutulacağı gün Diyanet'in dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın beş temel şartı arasında yer almaktadır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?