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Ramazan başlangıcı
Üç aylar Receb ayının girmesiyle başlarken, 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayı ile beraber ilk orucun tutulacağı gün Diyanet'in dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın beş temel şartı arasında yer almaktadır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar