İlk televizyon yayını hangi tarihte yapıldı?

1932’ de BBC Radyosunda görünmeye başlayan Leslie Mithcel, 1934’te genel spiker ve varyete programlarının yapımcısı olarak BBC kadrosuna katıldı. 1936’ da BBC’nin yeni kurulan Televizyon servisi için 600 başvuru arasından seçilen üç spikerden biri olmayı başardı.

BBC ilk televizyon yayını

Tarihler 26 Ağustos 1936 gösterdiğinde ünlü seslendirme sanatçısı Leslie Mitchel, BBC kanalından ‘’Here’s Looking at you’’ ilk programını tanıttı. İlk sözleri “İyi günler hanımlar beyler! Sizlere televizyonun büyüsünü takdim etmekten büyük zevk duyuyoruz” oldu ve aynı zamanda bu tarihin ilk sesli televizyon gösterimi oldu.

II. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan televizyon yayınları, 1946'da yeniden başladı. 1954'e kadar televizyon alanında tekelini koruyan BBC, Avrupa'daki ilk düzenli renkli televizyon yayınlarını 1967'de başlattı.

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BBC'nin radyo alanındaki tekeli de 1970'lerin başlarında hükûmetin ticari yayınlara izin vermesi ile son buldu.

HAYAT TRT'nin televizyon yayıncılığının 50. yılı kutlandı



