Özgün İlk televizyon yayını hangi tarihte yapıldı?
ÖZGÜN HABERLER

İlk televizyon yayını hangi tarihte yapıldı?

1929’ da ilk deneme yayınına başlayan BBC sınırlı bir sayıda bir kitleye ulaştı. Günde iki yayın kuşağında hizmet veren BBC televizyonu gündüz kuşağında haber, akşam kuşağında ise müzik yayını veriyordu. Peki, ilk düzenli olarak TV yayını ne zaman başladı? Program kim tarafından sunuldu? İşte programının adı ve kanalla ilgili tüm detayları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk televizyon yayını hangi tarihte yapıldı? İlk televizyon programı, kanalın adı, programın sunucusu
Leslie Mitchell BBC ilk televizyon gösterimi

1932’ de BBC Radyosunda görünmeye başlayan Leslie Mithcel, 1934’te genel spiker ve varyete programlarının yapımcısı olarak BBC kadrosuna katıldı. 1936’ da BBC’nin yeni kurulan Televizyon servisi için 600 başvuru arasından seçilen üç spikerden biri olmayı başardı.

BBC ilk televizyon yayını

Tarihler 26 Ağustos 1936 gösterdiğinde ünlü seslendirme sanatçısı Leslie Mitchel, BBC kanalından ‘’Here’s Looking at you’’ ilk programını tanıttı. İlk sözleri “İyi günler hanımlar beyler! Sizlere televizyonun büyüsünü takdim etmekten büyük zevk duyuyoruz” oldu ve aynı zamanda bu tarihin ilk sesli televizyon gösterimi oldu.

II. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan televizyon yayınları, 1946'da yeniden başladı. 1954'e kadar televizyon alanında tekelini koruyan BBC, Avrupa'daki ilk düzenli renkli televizyon yayınlarını 1967'de başlattı.

BBC'nin radyo alanındaki tekeli de 1970'lerin başlarında hükûmetin ticari yayınlara izin vermesi ile son buldu.

TRT'nin televizyon yayıncılığının 50. yılı kutlandı
HAYAT
TRT'nin televizyon yayıncılığının 50. yılı kutlandı


Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok

Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok
Camiye kumdan set

Camiye kumdan set

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

​Herkes merak ediyordu: : İlk kez paylaştılar.

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Yunan F-16'ları Türk uçaklarına radar kilidi attı.

​Baba boğuldu oğlu kayıp

​Vize ile siyaset mühendisliği yapacaklar!

Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetimlere başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.