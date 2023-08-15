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Ekrem İmamoğlu’ndan CHP genel başkanlığı koltuğu için geri adım: Yeniden İBB adayı

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP’ye yaptığı değişim çağrısı ile gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına yeşil ışık yaktı. İmamoğlu'nun İBB adaylığı kararında Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirilen kongrelerde ipi göğüslemesi etkili olduğu söyleniyor.

13:14 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

Millet İttifakı'nın 14 Mayıs genel seçimleri kaybetmesinin ardından CHP'ye yönelik değişim çağrısı ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların görüş ve önerilerini toplamak üzere internet sitesi açmasının ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıkladı.

İmamoğlu İBB’ye yeniden aday mı?

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası 'değişim' savaşı başlatıp CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu, hedefe ulaşamadı, havlu attı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" dedi. "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırptı. "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" diyen İmamoğlu, "Refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum; katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum." dedi.

#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#İBB
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