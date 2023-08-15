Millet İttifakı'nın 14 Mayıs genel seçimleri kaybetmesinin ardından CHP'ye yönelik değişim çağrısı ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların görüş ve önerilerini toplamak üzere internet sitesi açmasının ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile yol haritasını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" dedi. "İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP'ye ittifak için göz kırptı. "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim" diyen İmamoğlu, "Refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum; katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum." dedi.