Özgün İnfluencer ne demek? İnfluencer nasıl olunur?
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İnfluencer ne demek? İnfluencer nasıl olunur?

Son zamanların en popüler mesleği ya da para kazanma yolu olan Influencer nedir merak ediliyor. Influencer, sosyal medyanın hayatımıza girmesi ile birlikte dijitalleşen hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Özellikle sosyal medyayı yakından takip edenlerin bilgi sahibi olduğu ve karşılaştıkları Influencer ile detaylar araştırılıyor. Influencer ne demek? Influencer nasıl olur, Influenerlar nasıl para kazanıyor? İşte merak edilen bu soruların yanıtı..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnfluencer ne demek? İnfluencer nasıl olunur?
ınfluencer

Son 10 yılda, sosyal medyanın öneminin hızla arttığını gördük. Ocak 2019 yapılan araştırmaya göre, 3.484 milyar insan aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Bu, dünya nüfusunun %45'i demek. Neredeyse dünyanın yarısının kullandığı sosyal medyada ortaya çıkan mesleklerden en çok bilineni İnfluencer'lık oldu. Birçok kişi Influencer mesleği ile ilgili detayları merak ediyor.

INFLUENCER NE DEMEK?

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Influencer adı verilir. İnfluencer’lar takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan, bu nedenle markaların işbirliğinde bulundukları kişilerdir.

Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür. Etkileyici içeriğe örnek olarak İnfluencer'ların potansiyel bir alıcının rolünü oynadıkları veya üçüncü şahıslar olarak yer alabilecekleri referans reklamlar gösterilebilir. E-ticaretin olmazsa olmazı sosyal medya ağlarında, birçok marka Influencer’lar ile çalışıyor.

INFLUENCER'LAR NASIL PARA KAZANIYOR?

Sosyal medyadaki influencerlar, belirli bir konudaki bilgi ve uzmanlıklarıyla itibar kazanmış kişilerdir. Bu konu hakkında tercih ettikleri sosyal medya kanallarında düzenli olarak paylaşımlar yaparlar ve onların görüşlerine çok dikkat eden, hevesli, ilgili kişilerden oluşan geniş bir takipçi kitlesi oluştururlar.

Markalar, sosyal medya etkileyicilerini sever çünkü trendler yaratabilir ve takipçilerini tanıttıkları ürünleri satın almaya teşvik edebilirler.

Birçok mega-influencer aynı zamanda ünlüdür. Yine de bu grupların her ikisi de genellikle hedef kitleleri üzerinde daha az gerçek etkiye sahiptir çünkü kendilerine ayrılmış dar bir alanda uzmanlıktan yoksundurlar. Bazı mikro ve hatta nano-etkileyiciler, uzmanlık alanlarındaki takipçiler üzerinde muazzam bir etkiye sahip olabilir. O sektörü hedefleyen bir ürün satan bir firmaya önemli fayda sağlayabilirler.

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