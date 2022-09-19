İngiltere'de asgari ücret ne kadar 2022?

Asgari ücret miktarı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Ülkelerin ekonomik şartlarına göre belirlenir. Türkiye'de sene sonuna yaklaşıldıkç asgari ücret zam oranı merak kazanıyor. Bununla birlikte Dünya ülkelerindeki asgari ücret tutarı da merak ediliyor.

İNGİLTERE ASGARİ ÜCRET MİKTARI 2022

İngiltere'de asgari ücret aylık 1.708,7 Euro net asgari ücret ise 1.536,2 İngiliz Sterlin olurken İngiltere asgari ücret saatlik 9,50 Pound oldu. İngiltere'de asgari ücret saatlik 18 yaş altı 4,81 Sterlin 18-20 yaş arası 6,83 Sterlin 21-24 yaş arası 9,18 Sterlin oldu. Sendikalar Konfederasyonu (TUC) ise Hükümete Ekim 2022'de İngiltere'de asgari ücreti saatinin 15 sterlin olması çağrısında bulundu .

İngiltere’de Asgari Ücret Ne Kadar?

Birleşik Krallık’ta ilk resmi asgari ücret 1999 yılında İşçi Partisi hükümeti döneminde uygulamaya koyurken 22 yaşın üzerindeki işçiler için İngiltere’de asgari ücret saatlik 3,60 sterlin olarak kabul edilmişti.

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İngiltere asgari ücret her yıl nisan ayında belirleniyor. 1 Nisan 2022'den itibaren İngiltere’de Asgari Ücret saatlik 9,50 Sterlin'e yükseldi. Bu tam zamanlı bir işçinin yılda 1.000 Sterlin fazla kazanması demektir.

Asgari ücret İngiltere'de ne kadar, İngiltere kaçıncı sırada?

İngiltere’de Ulusal Asgari Ücret, 23 yaşın altındaki işçilerin hak sahibi olduğu ücrete denilir. İngiltere'deki asgari ücret 2020'de dünyanın en yüksek 7. asgari ücreti olarak kabul edildi.Dünyada en yüksek asgari ücret veren ülkeler ise;

2021 İngiltere Asgari Ücret Ne Kadardı?

İngiltere'de tam zamanlı çalışanlar için ortalama saatlik kazanç 2021'de 15,59 Sterlin iken 23 yaş ve üstü (Ulusal Geçim Ücreti) için asgari ücret 8,91 Sterlin kazanıyordu.

İngiltere’de Asgari Ücretle Çalışan Sayısı

İngiltere’de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 2022 yılı itibariyle 2 milyon olduğu bilinmektedir. Diğer yandan İngiltere’nin mevcut nüfusu ise yine bu yıl içerisinde 56 milyon seviyesindedir. Avrupa’daki asgari ücretli çalışma oranı arasında ise İngiltere orta sıralarda yer almaktadır.

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İngiltere’de Asgari Ücrete Uygulanan Vergi Nedir?

İngiltere’de yıllık toplam maaş tutarı 12.500 £’den az ise maaş vergiden muaf oluyor. Yıllık maaş 12.500 £ ve 50.000 £ arası ise %20 vergi kesiliyor. Asgari ücret alan (aylık 1400 £) bir işçinin yıllık kazancı 16800 £ civarı olduğundan %20 vergi kesintisi sonunda eline yıllık net 13.440 £, aylık net 1120 Sterlin geçiyor.

İngiltere’de Asgari Ücret Kaç Sterlin?

İngiltere’de 2022 Nisan ayı itibari ile asgari ücret saat başına göre ücret ödeniyor. Tabi buna yaş şart ve mesleki unvan da göz önüne alınarak belirleniyor. Ortalama % 2,2 bir zam oranı ile İngiltere asgari ücret saat başı 8.91 sterlin olarak belirlenmiştir. 2021’in ikinci yarısında AB istatistik kurumunun elde ettiği verilere göre İngiltere dünya genelinde brüt asgari ücretin en fazla olduğu ülkeler arasında yedinci sırada yer almıştır.

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2021’in ikinci çeyreğinde bürüt asgari ücret 1429 sterlin olmuştur. 15 ile 18 yaş gurubu arasındakiler 4.5 sterlin 18 ile 20 yaş arasındakiler 6.20 sterlin, 21 ile 24 arasındakiler 8.36. ve 25 yaş üstlü çalışanların saatlik ücreti ise 8.91 sterlin olarak güncellenmiştir.