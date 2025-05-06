Instagram DM gönderme problemi nasıl çözülür?

Birçok kullanıcı instagramı kullanarak mesajlaşmaktadır. Hem özel mesajlaşma hem de grup mesajları için farklı seçenekler mevcuttur.

INSTAGRAM DM MESAJ GÖNDERME SORUNU NEDEN OLUR?

İnternet bağlantısı yavaş olabilir.

Sosyal medya platformunun sunucularında sorun olabilir.

Uygulama güncel olmayabilir.

İnternet bağlantı yeterli olsa da aynı problem ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin sosyal medya platformunun sunucularında problem yaşanıyorsa mesajlar karşı tarafa ulaşmayabilir.

Instagram DM mesajları ulaşmadığında neler yapılabilir:

İNTERNET BAĞLANTISINI KONTROL EDİN

İnternet bağlantısı yeterli değilse uygulamada çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bağlantıda sorun varsa modemin güç tuşuna basıp kapatın ve biraz bekledikten sonra güç tuşuna yeniden basarak modemi açın.

INSTAGRAM SUNUCULARINA BAKIN

Instagram'da mesaj ulaşmıyor ise sosyal medya hizmetinin sunucularında sorun yaşanıyor olabilir.

TELEFONU KAPATIP AÇIN

Sorun devam ediyorsa telefonu kapatıp açmayı deneyin.

VPN'İ KAPATIN

VPN kullanıyorsanız devre dışı bırakmayı deneyin. VPN hizmetini kapattıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

INSTAGRAM GÜNCEL OLMAYABİLİR

Instagram uygulaması güncel olmayabilir. Bu da mesaj gitmeme sorununa yol açabilir. Play Store ya da App Store üzerinden Instagram'ın sayfasına girin ve yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

INSTAGRAM HESABINIZDAN ÇIKIŞ YAPIP TEKRAR GİRİN

Instagram DM çalışmıyor ise hesabınızdan çıkıp yeniden giriş yapmayı deneyin.

UYGULAMAYI SİLİP TEKRAR YÜKLEYİN

Uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyin.























