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İOKBS bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanacak! İşte sonuç sorgulama ekranı...

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrencilerin gözü sonuçlarda... Peki, İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ ÖĞREN: ÖDSGM MEB.gov.tr 2022 bursluluk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanır?
İOKBS bursluluk sonuçları 2022

Bursluluk sınavı yani İOKBS tamamlandı. Sınav biter bitmez binlerce öğrenci sorulara ve cevaplara odaklandı. Öğrenciler bilgi almak adına "Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz MEB tarafından yayınlanmadı. Soru ve cevapların 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in sınav takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 Cuma günü açıklanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 2022 BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN YAYINLANACAK?

İOKBS'ye giren öğrenciler, Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilecek.

İOKBS SORU VE CEVAP SORGULAMA EKRANI

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