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iOS ve Android için ücretsiz deprem uygulamaları nelerdir?

iOS ve Android için ücretsiz deprem uygulamaları nelerdir?

16:5324/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bilgilendirme uygulamaları indirme listelerinde üst sıralara yükseldi. Özellikle AFAD ve Kandilli gibi resmi uygulamalar, en çok indirilenler arasında yer aldı. Peki, iphone ve Android cihazlara indirebileceğiniz deprem uygulamaları nelerdir?

Deprem, hazırlık gerektiren bir doğal afettir. Bazı mobil uygulamalar, sadece anlık depremleri takip etmenin yanı sıra afet öncesi ve sonrasında önemli bilgiler sunar. Deprem anında ve sonrasında, doğru önlemleri almak ve sevdiklerinle iletişimde kalabilmek için çeşitli mobil uygulamalar mevcuttur.

Hem iPhone hem de Android cihazlarda kullanılabilecek ücretsiz deprem uygulamaları nelerdir?

AFAD ACİL ÇAĞRI

Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak bildirir ve afet anında kullanıcılara doğru bilgiyi ulaştırır.

AKUT GÜVENDEYİM

AKUT Güvendeyim uygulaması deprem gibi doğal afet durumlarında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor.

DEPREM BİLGİ VE ERKEN UYARI (DERE)

Bu uygulama, Türkiye'nin deprem tehlikelerini ve olası riskleri kullanıcılarına aktarır. Kullanıcılar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilere de ulaşabilirler.

MYSHAKE

California Üniversitesi tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Kullanıcının bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını anlık olarak algılar ve uyarılar gönderir.

QUAKE ALERT

Bu uygulama, özellikle Amerika ve Japonya gibi deprem kuşağındaki bölgelerde kullanılmaktadır. Uygulama, kullanıcıyı yaklaşan büyük depremler konusunda uyarır.

SHAKE ALERT

Deprem anında cihazın algıladığı şiddeti ölçen ve kullanıcıya uyarı gönderen bir uygulamadır.

WHISTLE

Depremde enkaz altında ses duyurmak için düdük sesi çalmaya yarar.







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