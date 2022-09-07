Özgün iPhone 14 canlı yayını nasıl izlenir?
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iPhone 14 canlı yayını nasıl izlenir?

Dünya devi Apple’ın yeni serisi iPhone 14’ü tanıtmasına saatler kaldı. Teknoloji severlerin merakla beklediği seride bir çok yeni özellik olması bekleniyor. Peki iPhone 14 canlı yayın etkinliği nereden izlenir? Yayın saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

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Haber Merkezi Lokma
iPhone 14 tanıtım saat kaçta? Nereden izlenir?
Apple

Beklenen gün geldi çattı! Her eylül ayını merakla bekleyen teknoloji tutkunları yeni iPhone’ların tanıtımına odaklandı. Apple’ın bu akşam yapacağı yayında yeni iPhone’ların yanı sıra başka donanımlar da tanıtılması bekleniyor.

iPhone 14 CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Apple bugün saat 20:00’da yeni serisini tanıtmaya başlayacak.

HANGİ MODELLER BEKLENİYOR?

Bu yıl iPhone'lar için beklenen en dikkate değer değişiklik, Plus modelinin yeniden tanıtılması. Mini serisinin başarısız olması nedeniyle , Apple büyük olasılıkla daha büyük bir versiyonu olarak işlev görecek bir iPhone 14 Plus'ı duyurması bekleniyor.

iPhone 14 modeller ve özellikleri

BEKLENEN DİĞER APPLE ÜRÜNLERİ

Apple’ın bu akşam yapacağı yayında yeni iPhone’ların yanı sıra başka donanımlar da tanıtılması bekleniyor.

İkinci nesil bir AirPods Pro seti ve yeni bir Apple Watch görebiliriz.

iPhone 14 CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak yayını Apple YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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