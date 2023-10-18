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İsrail Konsolosluğu adresi

İsrail Konsolosluğu, İstanbul'un Levent ilçesinde, Büyükdere Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapı Kredi Plaza C Blok, 7. Kat adresinde bulunmaktadır. Peki İsrail Konsolosluğu'na nasıl gidilir?

15:32 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsrail Başkonsolosluğu binası

İsrail Başkonsolosluğu binası

İsrail Konsolosluğu 4. Levent semtindedir. Yeni Kapı - Hacıosman metro hattının 4. Levent durağı İsrail Konsolosluğuna ulaşımınızı sağlayacaktır.

İsrail Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Adres: İsrail
Başkonsolosluğu, Levent Mahallesi Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:7. Levent / İstanbul. 1180.

Telefon: +90 212 317 65 00.

Faks: +90 212 317 65 55.

İsrail Konsolosluğuna nasıl gidilir?

İsrail Konsolosluğu'na toplu taşıma ile ulaşmak için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

Metro: Levent Metro İstasyonu'nda indikten sonra, Taksim yönüne doğru yürüyün. Yapı Kredi Plaza C Blok'u göreceksiniz.

Otobüs: 25E, 25T, 41R, 42T, 48E, 49Y, 54B, 54ÇK, 54E, 54İ, 54K, 54KT, 54KÇ, 55, 55T, 57N, 74, 74G, 74K, 77, 77C, 77E, 77K, 78, 78A, 78Y, 92T, 94Y, 97, 97E, 98, 98B, 98H, 98K, 98N, 98Y numaralı otobüslerden birine binin ve Yapı Kredi Plaza C Blok durağında inin.

Minibüs: 132, 132D, 132V, 132Y numaralı minibüslerden birine binin ve Yapı Kredi Plaza C Blok durağında inin.



#İsrail Konsolosluğu
#İsrail Konsolosluğu adresi
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