İsrail Başkonsolosluğu binası
İsrail Konsolosluğu 4. Levent semtindedir. Yeni Kapı - Hacıosman metro hattının 4. Levent durağı İsrail Konsolosluğuna ulaşımınızı sağlayacaktır.
İsrail Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Telefon: +90 212 317 65 00.
Faks: +90 212 317 65 55.
İsrail Konsolosluğuna nasıl gidilir?
İsrail Konsolosluğu'na toplu taşıma ile ulaşmak için şu seçenekleri kullanabilirsiniz:
Metro: Levent Metro İstasyonu'nda indikten sonra, Taksim yönüne doğru yürüyün. Yapı Kredi Plaza C Blok'u göreceksiniz.
Otobüs: 25E, 25T, 41R, 42T, 48E, 49Y, 54B, 54ÇK, 54E, 54İ, 54K, 54KT, 54KÇ, 55, 55T, 57N, 74, 74G, 74K, 77, 77C, 77E, 77K, 78, 78A, 78Y, 92T, 94Y, 97, 97E, 98, 98B, 98H, 98K, 98N, 98Y numaralı otobüslerden birine binin ve Yapı Kredi Plaza C Blok durağında inin.
Minibüs: 132, 132D, 132V, 132Y numaralı minibüslerden birine binin ve Yapı Kredi Plaza C Blok durağında inin.