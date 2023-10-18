İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek amacıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptan bir vatandaşın kalp krizi geçirerek vefat ettiği, çıkan olaylarda 43'ü polis 63 kişinin de yaralandığı bildirildi.