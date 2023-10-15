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Tel Aviv sel sularına teslim oldu

Gazze’de katlamlarına devam eden İsrail’i sel vurdu. Aşırı yağışlar nedeniyle Tel Aviv sel suları altında kaldı. Çok sayıda araç sular altında kaldı.

12:46 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tel Aviv'i sel vurdu

Tel Aviv'i sel vurdu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de aniden başlayan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Hava koşulları nedeniyle İsrail'in Gazze'ye yönelik başlatacağı kara harekatı ertelendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, şiddetli yağışların tetiklediği şiddetli su baskınlarıyla boğuşuyor. Sel, kent genelinde geniş çaplı su baskınlarına neden oldu.

Sosyal medyada dolaşan videolarda, su basmış sokaklarda seyreden arabalar görülüyor. Görüntüler, Tel Aviv ve yakındaki Herzliya'daki su baskınlarının boyutunu gösteriyor.


#israil
#tel aviv
#yağış
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