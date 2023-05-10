İstanbul Fatih Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Fatih Hakkında

İstanbul'un tarihi ilçelerinden biri olan Fatih, şehrin Avrupa yakasında yer alır ve İstanbul'un tarihi yarımadası olarak bilinen bölgede yer alır. Tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olan Fatih ilçesi, İstanbul'un en önemli turistik bölgelerinden biridir. İstanbul'un fethinden sonra ilk Osmanlı sultanı II. Mehmed tarafından kurulmuştur.

Fatih ilçesi, tarihi yarımadanın merkezinde yer alır ve birçok önemli tarihi yapıya ev sahipliği yapar. İlçenin en ünlü yapılarından biri olan Ayasofya, 6. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa edilmiştir ve İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biridir. Fatih Camii, Suleymaniye Camii ve Yeni Camii gibi diğer önemli camiler de Fatih ilçesinde yer almaktadır. Ayrıca, İstanbul'un tarihi yarımadadaki birçok müze de Fatih ilçesinde bulunmaktadır.

Fatih ilçesi, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir ve nüfusu her yıl hızla artmaktadır. İlçe, İstanbul'un merkezinde yer aldığından, şehrin birçok farklı yerine kolayca ulaşılabilir. İstanbul'un en önemli turistik bölgelerinden biri olan Fatih, turistler tarafından da sıklıkla ziyaret edilir.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan Fatih ilçesi, İstanbul'un en önemli ilçelerinden biridir. İlçenin tarihi yapıları, müzeleri, camileri ve kültürel etkinlikleri ziyaretçiler için birçok fırsat sunmaktadır. Ayrıca, İstanbul'un merkezinde yer alması nedeniyle, İstanbul'un diğer ilçelerine de kolayca ulaşılabilir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE HANGİ İTTİFAKLAR VARDI?

Cumhur İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.

Millet İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi.

SİNAN OĞAN KİMİN ADAYI?

11 Mart 2023 tarihinde Sinan Oğan, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Aday olmak için gerekli 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde tamamladı.

ATA İTTİFAKI’NDA HANGİ PARTİLER VAR?

11 Mart 2023'te kurulan ve Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinden oluşan bir seçim ittifakıdır.







