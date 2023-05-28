2023 Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 İstanbul Kadıköy seçim sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Kadıköy Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

İstanbul Kadıköy Hakkında

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Kadıköy, şehrin en eski ilçelerinden biridir. Tarihi, coğrafi konumu ve nüfusu ile dikkat çeken Kadıköy, İstanbul'un kültürel ve ticari merkezlerinden biridir.

Tarihi olarak Kadıköy, Bizans döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. Özellikle Bizans döneminde, ilçe merkezi bugünkü Moda semtinde bulunmaktaydı. Osmanlı döneminde ise Kadıköy, İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. 19. yüzyılda ise ilçe, İstanbul'daki Rum azınlığın önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Kadıköy, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almakta olup, Boğaziçi'nin karşı kıyısında, Avrupa Yakası ile karşı karşıya bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde Üsküdar, batısında Maltepe, güneyinde Marmara Denizi ve doğusunda ise Şile ilçesi yer almaktadır. İlçe, İstanbul'un önemli ulaşım akslarından biri olan Marmaray, metro ve otobüs hatlarına sahiptir.

Günümüzde Kadıköy, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biridir. 2021 yılı itibariyle ilçenin nüfusu 490 bin civarındadır. Kadıköy, İstanbul'un kültürel merkezlerinden biri olup, birçok tiyatro, sinema ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. İlçe aynı zamanda, birçok üniversiteye de ev sahipliği yapmaktadır.

Kadıköy, tarihi dokusu, coğrafi konumu ve kültürel zenginlikleri ile İstanbul'un önemli ilçelerinden biridir. Şehrin ticari ve kültürel merkezlerinden biri olan ilçe, her yıl birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY DAĞILIMI

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.







